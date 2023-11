Ten Hag n’est pas à blâmer alors que Man Utd paie le prix des erreurs individuelles – débriefing de la Ligue des champions

Bienvenue dans le débriefing de la Ligue des champions, dans lequel Jack Lang vous présente les grands sujets de discussion – et les choses que vous avez peut-être manquées – de la première compétition de clubs d’Europe. Ce matin, il évalue les dégâts causés par la dernière calamité de Manchester United, salue le Shakhtar Donetsk et célèbre l’AC Milan qui a redonné vie au groupe de la mort…

Sympathie pour Ten Hag?

La misère de Manchester United est désormais si vaste et si multiforme qu’il est difficile de lui trouver une métaphore appropriée. Un incendie de benne ? Cela semble un peu trop contenu, voire quoi que ce soit. Les boules de neige sont trop joyeuses. Non, nous sommes désormais dans le domaine du train en fuite. Erik ten Hag est toujours à bord mais les commandes ne fonctionnent plus depuis trois ou quatre explosions.

À ce stade, cela vaut probablement la peine de clarifier : cela ne sera pas un coup de pied absolu. Cette chronique l’a déjà fait et le fera sans doute encore, mais la défaite de mercredi contre le FC Copenhague n’a pas été un désastre au niveau de certaines autres performances récentes, du moins en ce qui concerne Ten Hag. C’était plutôt la preuve que ces choses ont parfois leur propre élan, une sorte de force g interne tragi-comique.

Pendant 40 minutes, United a été – murmurez-le – très bon. Pass zippés. Alejandro Garnacho et Marcus Rashford ont transformé la défense locale en toutes sortes de formes étranges. Scott McTominay s’est démené, tout plein d’énergie universitaire. Le spécialiste de la Ligue des champions Rasmus Hojlund a marqué deux buts à bout portant et a failli sceller un triplé. C’était la première fois à une époque où United pouvait vraisemblablement être décrit comme endémique.

Évidemment, cela ne pouvait pas durer : Rashford a été expulsé et United, ignorant les principes les plus élémentaires de la gestion du jeu, a réussi à encaisser deux fois avant la mi-temps. Mais même alors, il y avait des raisons d’espérer. Ils sont sortis après la pause avec une détermination renouvelée et, même brièvement, se sont mis en quête de ce qui aurait été une victoire extrêmement galvanisante à l’extérieur.

Ten Hag est-elle responsable de ce qui s’est passé ensuite ? Son choix de retirer Hojlund à la 84e minute était déroutant, mais ce sont des décisions individuelles stupides qui ont vraiment coûté à United.

Diogo Dalot aurait pu choisir n’importe laquelle des 22 autres heures de la journée pour sombrer dans une rêverie éveillée, mais il a choisi de le faire au moment précis où l’homme qu’il était censé marquer se précipitait derrière lui. Quatre minutes plus tard, Raphael Varane a tenté un… en fait, désolé, je n’ai aucune idée de ce qu’il tentait. Un ballon qui aurait dû être dégagé s’est retrouvé à Copenhague et finalement dans les filets d’Andre Onana.

Ten Hag peut être un personnage frustrant. Son solde de crédit auprès des fans de United a diminué au cours de sa deuxième saison en tant qu’entraîneur, et c’est compréhensible. Reste à savoir s’il est l’homme idéal pour faire avancer le club.

Mais ici, il était difficile de ne pas ressentir un peu de sympathie.

Ce n’était pas un échec tactique ; United a été la meilleure équipe pendant de longues périodes du match d’hier soir. Il s’agit sans doute de leur meilleure performance de la Ligue des champions 2023-24 jusqu’à présent. Et pourtant, nous voilà à nouveau, avec un compteur de catastrophes qui grimpe une fois de plus vers 11.

C’est le problème des trains en fuite. Vous pouvez tirer sur ces commandes autant que vous le souhaitez, mais la chose continue de foncer.

United menait 2-0 et 3-2 à Copenhague, mais perdait 4-3 (James Gill – Danehouse/Getty Images)

Le vrai courage

Il est juste de dire que les noms ne ressortent plus des feuilles de l’équipe du Shakhtar Donetsk comme ils le faisaient autrefois. Les piliers locaux sont toujours là – littéralement, dans le cas de Taras Stepanenko – mais le glamour cosmopolite de l’entreprise s’est depuis longtemps estompé. La guerre pèse sur un club de football, tout comme sur une nation. Les horizons se rétrécissent. Ce qui était autrefois un terrain de jeu pour les Brésiliens est désormais quelque chose de bien plus difficile. On ne joue pas là-bas à moins d’être prêt à faire les choses à la dure.

Le Shakhtar est exilé de sa ville natale dans la région du Donbass depuis 2014 et les choses sont devenues encore plus complexes depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière. Ils disputent désormais leurs matchs à domicile de Ligue des champions dans la ville allemande de Hambourg. Ils ne peuvent pas prendre l’avion directement vers ou depuis l’Ukraine, ce qui signifie qu’ils doivent d’abord voyager en autocar jusqu’à un aéroport en Pologne.

La vie nomade leur a été imposée.

Cela n’a toutefois pas entamé leur moral.

Le Shakhtar est revenu de deux buts d’avance pour s’imposer au Royal Antwerp lors de la deuxième semaine de match et a produit un autre mini miracle mardi en battant les visiteurs de Barcelone. Le seul but du match – une tête en boucle au ralenti de Danylo Sikan à la fin d’un mouvement astucieux – a été un grand moment, mais c’est la personnalité de la performance de l’équipe qui restera longtemps dans les mémoires. Barcelone soufflait et soufflait mais semblait rarement s’imposer malgré le gouffre des ressources.

“Les joueurs étaient en compétition tout le temps”, a déclaré l’entraîneur Marino Pusic. “C’est ce que je voulais voir : du courage.”

Qu’ils finissent ou non par passer à l’étape suivante, le Shakhtar a déjà démontré qu’il en possédait beaucoup.

Le muscle du milieu de terrain de Milan

Étant donné que ses trois premiers matches de Ligue des Champions cette saison lui avaient rapporté deux points et précisément zéro but, l’AC Milan semblait destiné à être distancé dans la lutte pour sortir du Groupe F. Mardi, cependant, ils sont revenus en force grâce à un émouvant. démonstration à domicile contre le Paris Saint-Germain.

Il serait facile de s’extasier sur Olivier Giroud, qui marque encore de gros buts – et ressemble toujours à une idole de matinée – à 37 ans. Les vraies stars de la série jouaient cependant un peu plus loin sur le terrain que l’attaquant français.

Yunus Musah, Tijjani Reijnders et Ruben Loftus-Cheek ont ​​tous été excellents à San Siro, leur physique et leur énergie aidant Milan à remporter la bataille du milieu de terrain. Loftus-Cheek était particulièrement bon, faisant avancer le ballon avec cette belle foulée sautante et posant constamment des questions auxquelles le PSG n’avait pas de réponses convaincantes.

À deux matches de la fin, les quatre équipes du groupe – Newcastle et le Borussia Dortmund sont les autres – ne sont désormais divisées que par trois points.

Enfin un groupe de mort digne de ce nom.

Musah était parmi les joueurs clés de Milan contre le PSG (Francesco Scacianoce/Getty Images)

Saluons tous le goalnado

Une journée dans la vie d’Harry Kane au Bayern Munich : réveil, buts sur des toasts au petit-déjeuner, bonne tasse de buts brûlants, scan rapide du Goal Times, trajet en bus jusqu’à Goalsville, journée passée à vendre des buts chez le concessionnaire local, de retour à la maison pour une petite partie de buts avec les enfants, une bouteille de buts français au frais dans le réfrigérateur. Beau. Encore pareil demain ?

(Au fait, Kane a marqué ses 18e et 19e buts de la saison en club alors que le Bayern battait Galatasaray 2-1 à Munich mercredi.)

Guide de l’observateur

Un vieux d’or : Il y a quinze jours, le défenseur de Porto Pepe est devenu le joueur de champ le plus âgé à avoir disputé la Ligue des Champions, à l’âge de 40 ans et 241 jours. Il a fait encore mieux mardi, inscrivant le deuxième but de son équipe en fin de match lors d’une victoire contre Anvers, devenant ainsi le plus vieux buteur de l’histoire de la compétition. Le régime strict de tibias et d’âmes fragiles – délicieusement rôtis avec de l’ail et quelques brins de sauge – qu’il a suivi pendant son long passage en tant qu’homme de main résident du Real Madrid a vraiment fait des merveilles pour sa longévité.

Département des doublures d’argent : Newcastle a été largement battu par Dortmund mardi, mais il y avait une consolation à tirer de la performance de Tino Livramento. Le joueur de 20 ans était le meilleur débouché de son équipe sur l’aile droite – pas son poste habituel – et ne semblait absolument pas perturbé par l’expérience de ses débuts en Ligue des champions. Livramento aurait enregistré une passe décisive si Joelinton avait été à moitié aussi impitoyable qu’attachant, mais c’était néanmoins une démonstration très prometteuse.

Résultats de la 4e journée de la Ligue des Champions

groupe A

Bayern Munich 2-1 Galatasaray

Copenhague 4-3 Manchester United

Groupe B

Arsenal 2-0 Séville

Objectif PSV Eindhoven 1-0

Groupe C

Naples 1-1 Union Berlin

Real Madrid 3-0 Braga

Groupe D

Real Sociedad 3-1 Benfica

Red Bull Salzbourg 0-1 Inter Milan

Groupe E

Atlético Madrid 6-0 Celtic

Latium 1-0 Feyenoord

Groupe F

Borussia Dortmund 2-0 Newcastle

Milan 2-1 Paris Saint-Germain

Groupe G

Manchester City 3-0 Jeunes Garçons

Étoile rouge Belgrade 1-2 RB Leipzig

Groupe H

Porto 2-0 Royal Anvers

Shakhtar Donetsk 1-0 Barcelone

