Ten Hag, les problèmes de Manchester United s’accumulent après une défaite lamentable contre un brillant Brentford

Manchester United a été dominé par Brentford, qui a battu les Red Devils à quatre reprises en première mi-temps et a gardé une feuille blanche dans une victoire historique. (Photo de Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

LONDRES — Après une défaite 2-1 contre Brighton lors de son match d’ouverture, Manchester United s’est incliné 4-0 à l’extérieur contre Brentford, concédant les quatre dans la première moitié du match. Brentford a bien joué et les erreurs défensives de United associées à un manque de conviction offensive ont donné aux Bees leur première victoire contre les Red Devils en Premier League.

Rob Dawson d’ESPN a la réaction d’un résultat décevant pour Ten Hag’s United.

Réaction rapide

Les choses vont de mal en pis pour Erik ten Hag

Si le nouveau manager de Manchester United pensait que c’était mauvais contre Brighton le week-end dernier, c’était encore pire. Bien pire. Brentford menait 4-0 avec à peine une demi-heure au compteur, puis a passé le reste du match à jouer avec l’équipe de Ten Hag. L’embarras est un euphémisme.

Ten Hag, nommé cet été en provenance de l’Ajax, est le premier entraîneur de United à perdre ses deux premiers matchs de compétition depuis John Chapman en 1921, tandis que United a maintenant perdu ses sept derniers matches à l’extérieur – sa pire course depuis 1936. C’est aussi quatre défaites en championnat. d’affilée – remontant à la saison dernière – pour la première fois depuis 1979. Ten Hag – qui a offert à Cristiano Ronaldo son premier départ de la saison – a répondu à la piètre performance de la première mi-temps en remplaçant Luke Shaw, Lisandro Martinez et Fred à la mi-temps mais il y avait très peu de joueurs de United qui méritaient de rester après les 45 premières minutes.

Il a désespérément besoin de nouveaux joueurs avant la date limite de transfert mais, peut-être plus important encore, il a besoin de voir se battre ceux dont il a hérité. Après deux matchs, deux défaites et une différence de buts de moins cinq, United est en bas du classement de la Premier League et cela ne deviendra pas plus facile pour Ten Hag. Son prochain match est contre Liverpool à Old Trafford le 22 août.

David De Gea sous pression

David De Gea est le gardien de but n ° 1 de Man United depuis plus d’une décennie, mais il y a un argument solide pour qu’il soit abandonné pour la visite de Liverpool à Old Trafford. Il a été pris sur sa ligne quand Aston Villa a marqué un égaliseur de dernière minute lors d’un match amical à Perth et sa saison n’a fait que se dégrader à partir de là. Ten Hag veut que son équipe joue du gardien de but et le décès de De Gea a été fragile lors de la défaite contre Brighton.

Contre Brentford, cependant, c’était encore plus dommageable. Il avait déjà laissé le tir apprivoisé de Josh Dasilva se tortiller sous son corps pour offrir à Brentford le premier but lorsqu’il a tenté de s’évanouir à Christian Eriksen. La passe n’était pas là, Eriksen a été volé par Mathias Jensen, qui a mis Brentford 2-0 dans les 20 premières minutes.

Avec Dean Henderson envoyé en prêt à Nottingham Forest, Tom Heaton, 36 ans – qui n’a fait qu’une seule apparition la saison dernière – est l’actuel n ° 2 et viendrait probablement contre Liverpool si Ten Hag décidait de faire un changement. United cherche à ajouter un autre gardien de but à l’équipe avant la date limite de transfert et ces efforts s’intensifieront après la dernière catastrophe de De Gea.

Brentford se venge

Thomas Frank était furieux après la visite de Man United à Brentford en janvier lorsque l’équipe de Ralf Rangnick a réussi à résister à une défaite en première mi-temps pour finalement gagner 3-1. Brentford était si bon ce soir-là qu’ils auraient dû être hors de vue à la mi-temps, mais ont finalement payé le prix d’une série d’occasions manquées. Ils n’ont pas refait la même erreur.

Brentford a ciblé Martinez avec de longues passes à Ivan Toney, a mis la pression sur le ballon sur tout le terrain et a joué sur l’incapacité de United à jouer de l’arrière pour prendre une avance de 4-0 en 35 minutes. Ils n’avaient besoin que de 30% de possession pour le faire et ont converti quatre de leurs sept tirs cadrés dans une démonstration clinique qui a brutalement exposé la fragilité d’une équipe United qui semble dépourvue de capacité technique et de confiance en soi.

Brentford ne méritait pas de perdre contre United ici la saison dernière, mais ils ont plus que compensé cette fois avec une performance dominante pour assurer une première victoire dans la nouvelle saison. Les gros titres porteront sur United, mais Frank et son équipe méritent d’être félicités pour un plan de match bien exécuté qui a humilié Ten Hag et ses joueurs.

Notes des joueurs

Brentford : David Raya 7, Aaron Hickey 7, Rico Henry 7, Mads Roerslev 7, Pontus Jansson 7, Ben Mee 8, Christian Norgaard 7, Mathias Jensen 8, Bryan Mbeumo 7, Josh Dasilva 8, Ivan Toney 8.

Sous-titres : Vitaly Janelt 6, Shandon Baptiste 6, Yoane Wissa 6, Frank Onyeka 6, Mads Bech Sorensen 6.

Manchester United : David de Gea 3, Diogo Dalot 4, Luke Shaw 3, Harry Maguire 3, Lisandro Martinez 4, Fred 4, Christian Eriksen 5, Bruno Fernandes 4, Jadon Sancho 4, Marcus Rashford 4, Cristiano Ronaldo 5.

Sous-titres : Tyrell Malacia 5, Raphaël Varane 5, Scott McTominay 5, Anthony Elanga 5, Van de Beek 5.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Mathias Jensen, Brentford

Il y a eu de nombreuses performances de Brentford dignes de mention, mais Jensen, qui a obtenu un but et une passe décisive, a incarné le rythme de travail, le combat et la qualité de l’équipe de Frank.

PIRE: David De Gea, Manchester United

L’Espagnol a commis deux erreurs flagrantes pour permettre à Brentford de marquer deux premiers buts, mais toute l’équipe de United devrait être gênée après une démonstration aussi pathétique.

Faits saillants et moments marquants

Le début de la saison de Premier League 2022-23 de Man United va de mal en pis.

Qui a vu 4-0 être le score à la pause ? 🎥 : @NBCSportsSoccer #BREMUN pic.twitter.com/klJelKZsOF – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 13 août 2022

Erik ten Hag n’est qu’à deux matchs de la gestion de Manchester United et fait face à une bataille difficile pour obtenir des résultats.

Si j’étais Ten Hag, je démissionnerais sincèrement après ça. Sortez maintenant avant que votre réputation ne soit détruite. – Alex Shaw (@AlexShawESPN) 13 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Ce n’est que la troisième fois que Man United perd par quatre buts à la mi-temps dans l’histoire de la Premier League, la dernière fois étant une défaite 5-0 contre Liverpool lors de la saison 2021-22 et une défaite 6-1 contre Tottenham en 2020-21. .

Suivant

Brentford : Ils voyagent aux côtés de l’équipe nouvellement promue Fulham le 20 août avant d’affronter l’équipe de Ligue 2 Colchester United le 23 août au deuxième tour de la Coupe Carabao, suivi d’un match à domicile contre Everton de Frank Lampard le 27 août en Premier League.

Manchester United : L’équipe d’Erik ten Hag accueille Liverpool, finaliste de la Premier League l’an dernier, le 22 août, suivie de visites à Southampton le 27 août et à Leicester City le 1er septembre.