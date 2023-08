Ten Hag: les joueurs de Man United ont arrêté de courir lors de la défaite des Spurs

Erik ten Hag a accusé ses joueurs de Manchester United de ne pas avoir participé à la défaite contre Tottenham et a insisté sur le fait qu’il n’accepterait pas une baisse des standards lors de sa deuxième saison à Old Trafford.

Ten Hag a admis que son équipe n’avait « pas été assez bonne » lors de ses deux premiers matchs de la campagne contre les Wolves et les Spurs, le Néerlandais étant particulièrement critique de la performance lors de la défaite 2-0 au Tottenham Hotspur Stadium.

L’entraîneur de United a déclaré que ses joueurs « n’avaient pas couru » et étaient « distraits » et s’attend à une meilleure performance contre Nottingham Forest à Old Trafford samedi.

« Pendant les 35 premières minutes [against Tottenham] nous avons été si bons dans le match », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

« Ils [Spurs] n’étaient nulle part, rien, et puis des choses se sont produites dans le jeu, puis ils ont été distraits, ne faisant plus leur travail.

« Ils n’ont pas couru. Ou alors ils ont couru au mauvais moment, trop tard. Surtout l’avant [players] n’a pas récupéré.

« C’est une exigence d’un joueur et d’une équipe de Manchester United. Je ne suis pas habitué à cela de la part de cette équipe, car c’est toujours le cas. »

Erik ten Hag a connu un début frustrant pour sa deuxième saison en tant qu’entraîneur de Manchester United. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

United a remporté son match d’ouverture contre les Wolves malgré une performance décevante. Ten Hag a défendu sa performance contre l’équipe de Gary O’Neill – à qui on a refusé un penalty tardif pour leur donner une chance d’égaliser – mais a révélé qu’il avait déchiré ses joueurs après la défaite contre les Spurs.

« Je leur ai dit », a déclaré Ten Hag.

« Je leur ai fait savoir que ce n’était pas acceptable, nous devons le faire en équipe, le faire ensemble. Chaque individu doit prendre ses responsabilités. Nous avons besoin de joueurs responsables. »

Ten Hag a un problème à résoudre à l’arrière gauche avant le match contre Forest après que Luke Shaw ait été exclu en raison d’une blessure musculaire.

Des sources ont déclaré à ESPN que Shaw pourrait être absent jusqu’en novembre et que Tyrell Malacia, deuxième choix, étant également mis à l’écart en raison d’un problème au genou, United pourrait être contraint d’entrer sur le marché des transferts au cours de la dernière semaine de la fenêtre.

« S’il y a de bonnes opportunités, oui », a répondu Ten Hag, interrogé sur la possibilité de recruter un autre arrière gauche.

« Il faut que ce soit le bon joueur. Sinon, nous devons composer avec l’équipe actuelle. Et comme je l’ai dit auparavant, nous avons examiné les scénarios avant la saison, dans notre stratégie de transfert, et si cela se produit, nous avons la solution. »