Ten Hag, le patron de l’Ajax, prolonge les liens de fin de contrat avec Tottenham

Erik Ten Hag a signé un nouveau contrat en tant que manager de l’Ajax, le gardant parmi les champions des Pays-Bas jusqu’en 2023.

Ten Hag aurait été sur le radar de Tottenham en tant que candidat pour leur prochain manager, mais il a choisi de prolonger son séjour à Amsterdam.

– Eredivisie sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

La nouvelle ravira les fans de l’Ajax, avec Ten Hag sur le point de les mener au titre d’Eredivisie ce week-end. Un match nul contre le FC Emmen verra l’Ajax attacher l’élite néerlandaise à trois matches à jouer.

Ten Hag a rejoint l’Ajax en janvier 2018 et les a conduits au titre d’Eredivisie 2018-19, tout en les guidant jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions en 2019. La campagne de la saison dernière a été perturbée en raison de la pandémie de coronavirus, mais ce terme Ajax a déjà remporté le KNVB Cup et sont maintenant au bord d’un autre succès Eredivisie.

Ten Hag en un mot❓🙌 pic.twitter.com/40z1uXFZbz – AFC Ajax (@AFCAjax) 30 avril 2021

« Nous voulons travailler sur un Ajax réussi et attractif », a déclaré Ten Hag. «Je sais ce que j’ai ici et je connais les gens avec qui je travaille ici. Je sais aussi comment nous pouvons passer à l’étape suivante avec cette équipe. Je suis heureux ici.

« Arriver quelque part est une chose, rester quelque part en est une autre. L’Ajax est de retour sur la carte internationale. Nous obtenons la reconnaissance que nous méritons pour cela, mais nous voulons encore plus. Nous voulons aller encore plus haut et défier les meilleurs clubs d’Europe. »

Le manager de l’Ajax aurait été l’une des options préférées de Tottenham en tant que remplaçant à long terme de Jose Mourinho, limogé il y a quinze jours. Ten Hag était le favori des bookmakers jeudi pour être nommé nouveau manager des Spurs, mais l’Ajax a demandé à son homme de prolonger son contrat à Amsterdam.