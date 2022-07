Ten Hag laisse un indice majeur sur l’avenir d’Anthony Martial à Manchester United

Erik ten Hag a pratiquement confirmé qu’Anthony Martial resterait à Manchester United cet été.

Vendredi, Manchester United a affronté Melbourne Victory lors d’un match amical de pré-saison. Les Red Devils se sont lancés dans le match en cherchant à remporter deux victoires sur deux lors de leur tournée de pré-saison.

Et, malgré une défaite 1-0 après cinq minutes, l’équipe de Manchester remporterait en effet une victoire contre Melbourne.

Parmi les buteurs de vendredi se trouvait Anthony Martial, qui a désormais marqué deux buts sur deux lors de la pré-saison.

En conséquence, les fans de Manchester United ont complètement oublié à quel point le Français était mauvais pour eux la dernière fois qu’il a été utilisé régulièrement comme attaquant, et sont maintenant apparemment impatients de le voir rester à Old Trafford malgré son avenir sombre. semaines en arrière.

Et les fans de United obtiendront apparemment leur souhait alors que Ten Hag, parlant après Melbourne, semble avoir mis fin aux spéculations sur un déménagement estival pour Martial:

“Je suis sûr qu’il peut revenir encore mieux”, a déclaré Ten Hag. “Je pense que quand il a la bonne concentration, la bonne motivation + il travaille dur tous les jours, il aura de la production parce que c’est un bon joueur. C’est à lui de décider.

Ten Hag semble mettre fin à toute suggestion de départ de Martial : « Je suis sûr qu’il peut revenir encore mieux. Je pense que quand il a la bonne concentration, la bonne motivation + il travaille dur tous les jours, il aura de la production parce que c’est un bon joueur. C’est à lui de décider. #MUFC – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 15 juillet 2022

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23