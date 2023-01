Ten Hag justifié en tant que Rashford hors banc pour battre les loups

Marcus Rashford a donné la réponse parfaite à l’abandon du manager de Manchester United, Erik ten Hag, en quittant le banc des remplaçants pour marquer le seul but du match lors d’une victoire 1-0 à Wolverhampton Wanderers.

La victoire a été suffisante pour propulser United dans le top quatre pour la première fois cette saison, pendant au moins 24 heures – à moins de trois points de Manchester City, deuxième, et à huit du leader Arsenal.

Erik ten Hag embrasse Marcus Rashford au coup de sifflet final. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Réaction rapide

1. Rashford offre une réponse parfaite

Rashford a commencé la journée dans les mauvais livres de Ten Hag, mais il l’a terminée en tant que vainqueur du match après avoir répondu à l’abandon en marquant le seul but à Molineux.

Ayant marqué dans les deux matchs de United depuis la reprise du football national après l’arrêt de la Coupe du monde, l’absence de Rashford du onze de départ a été une surprise – jusqu’à ce que Ten Hag déclare que l’attaquant anglais avait été abandonné en raison d’une affaire disciplinaire interne.

Des sources de United ont déclaré à ESPN que la transgression de Rashford était mineure, mais avec Ten Hag déterminé à montrer que ses règles strictes s’appliquent à chaque joueur, la décision a été prise de le déposer sur le banc.

Cristiano Ronaldo (maintenant joueur d’Al Nassr après l’annulation de son contrat avec United le mois dernier) et Alejandro Garnacho ont déjà appris que Ten Hag ne transigeait pas sur ses principes disciplinaires, et Rashford est devenu le dernier à tomber en faute. Lorsqu’un manager fait un appel aussi important, il doit bien faire les choses et le pari de Ten Hag a menacé de se retourner contre lui alors que United a raté une série d’occasions en première mi-temps avec Rashford sur le banc.

Ayant fait valoir son point, cependant, Ten Hag a mis Rashford au début de la seconde mi-temps et le joueur de 25 ans a fait une différence instantanée, étirant le jeu pour United et injectant plus de rythme et de pénétration. Et quand il a marqué à la 76e minute, la célébration de Rashford a été accueillie par une réaction tout aussi passionnée de Ten Hag. Point fait et aucun mal fait à l’équipe, mais avec son autorité soulignée. Ce fut une bonne journée pour Erik ten Hag.

Marcus Rashford célèbre son but contre les Wolves. Manchester United/Manchester United via Getty Images

2. Shaw devient la clé de Ten Hag

Les huit années de Luke Shaw à United ont été des montagnes russes pour le défenseur anglais, avec des blessures, une perte de forme et une succession de managers sceptiques soulevant constamment des questions sur ses perspectives à long terme à Old Trafford. Mais le joueur de 27 ans s’épanouit dans l’équipe de Ten Hag, malgré des débuts lents sous l’ancien entraîneur de l’Ajax.

Ayant perdu sa place d’arrière gauche pour Tyrell Malacia, Shaw a finalement récupéré sa place de titulaire et il n’a pas regardé en arrière, obtenant un football régulier et gagnant une place dans l’équipe de Coupe du monde d’Angleterre. Mais chez les Wolves, l’ancien arrière latéral de Southampton a montré son importance croissante pour Ten Hag en remplaçant l’arrière central pour le deuxième match consécutif en raison de blessures et de maladies au sein de l’équipe, et Ten Hag a décidé que Lisandro Martinez n’est pas encore prêt à jouer après son récent retour de la Coupe du monde avec l’Argentine.

Shaw a été exceptionnel lors de la victoire en milieu de semaine contre Nottingham Forest, et contre les Wolves, il a de nouveau fait preuve de sang-froid et d’expérience aux côtés du tout aussi impressionnant Raphaël Varane. Son manque de taille ne s’est pas avéré être un problème et, avec les défenseurs centraux Harry Maguire et Victor Lindeloff regardant depuis le banc, Shaw a fait une autre grande déclaration à Ten Hag et a prouvé sa valeur pour l’équipe.

3. Le pari de Costa ne porte pas ses fruits

Diego Costa n’a duré que 45 minutes de ce match et l’attaquant des Wolves ne peut se plaindre d’avoir été remplacé par l’entraîneur Julen Lopetegui.

L’ancien attaquant de Chelsea et de l’Atletico Madrid a maintenant fait neuf apparitions pour les Wolves et attend toujours son premier but. Sur cette preuve, cela pourrait ne jamais venir.

À 34 ans et sans club avant son arrivée à Molineux, Costa était un pari lorsque l’ancien entraîneur Bruno Lage l’a signé à la mi-septembre, mais c’était un pari que les Wolves devaient prendre en raison des inquiétudes persistantes concernant la forme physique de Raul Jiménez et l’échec de 35,6 millions de livres sterling à terme Fabio Silva impressionner avant d’être prêté à Anderlecht cet été.

Costa avait un pedigree exceptionnel en Premier League après sa période réussie à Chelsea, mais le temps n’a pas été tendre avec l’ancien international espagnol et ses blessures l’ont clairement rattrapé. Contre United, il manquait de rythme pour inquiéter l’adversaire et a fini par concéder trop de fautes, dont une pour une fente aérienne ridicule à Shaw. La bonne nouvelle pour les Wolves est que l’attaquant mexicain Jimenez est maintenant en forme et de retour en lice pour une place de titulaire, tandis que le prêt de Matheus Cunha de l’Atletico Madrid sera enregistré dimanche, de sorte que l’expérience Costa pourrait bientôt être terminée.

Diego Costa fait figure de frustré face à Manchester United. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Notes des joueurs

Loups: José Sa 8; Nelson Semedo 6, Nathan Collins 7, Max Kilman 7, Hugo Bueno 5 ; Matheus Nunes 6, Ruben Neves 7, João Moutinho 6 ; Hwang Hee-Chan 6, Diego Costa 5, Daniel Podence 6.

Sous-titres : Adama Traoré 6, Jonny 6, Rayan Aït-Nouri 6, Tote Gomes 6, Raul Jiménez 6.

Manchester United : David de Gea 7; Aaron Wan-Bissaka 6, Raphael Varane 9, Luke Shaw 8, Tyrell Malacia 6 ; Casemiro 7, Christian Erikson 6, Bruno Fernandes 6 ; Antoine 5, Antoine Martial 5, Alejandro Garnacho 6.

Sous-titres : Marcus Rashford 6, Fred 6, Donny van de Beek 6, Harry Maguire 6, Anthony Elanga 6.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur interprète : Raphaël Varane

Le défenseur de Manchester United a été exceptionnel au cœur des quatre arrières. Lit si bien le jeu et dégage un air de calme.

Moins performant : Antoine

United a dépensé 85 millions de livres sterling pour signer Antony de l’Ajax cet été, mais pour une grosse signature, il fait souvent peu pour justifier la dépense. À Molineux, il était un pied et un rythme, frustrant ses coéquipiers à maintes reprises avec sa prise de décision.

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag : “C’est bien après la décision, Rashford est entré. Il était brillant, il était vif et il a marqué un but pour donner une bonne réaction. Tout le monde doit respecter les règles et si vous réagissez comme ça, c’est la bonne réponse.

“Nous n’étions pas si bons en première mi-temps. À mon avis, la seconde mi-temps était meilleure. Fred gagnait les deuxièmes balles et enchaînait le jeu quand il est entré.

“En première mi-temps, vous analysez le jeu mais parfois les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Les loups n’ont pas créé beaucoup d’occasions et nous l’avons fait mais il faut être affûté.

“Je n’étais pas content à la mi-temps et je leur ai dit avec cette attitude qu’ils ne gagneraient pas ce match et que tout le monde devait donner 10% de plus.”

L’entraîneur des Wolves, Julen Lopetegui : “Toujours quand tu perds, c’est difficile. Nous ne voulons pas perdre, nous voulons gagner le match. Nous avons montré que nous étions capables de rivaliser avec n’importe quelle équipe mais c’était dommage.

“Je pense que les buts arrivent après un bon travail et nous travaillons en équipe dans et hors de la possession. Peut-être que nous n’avons pas eu la meilleure prise de décision dans la surface. Nous avons eu cinq ou six bonnes situations pour les endommager mais nous avons de bonnes chances.

“Les joueurs doivent croire en eux-mêmes. Nous devons avoir une réflexion équilibrée lors du prochain match, sachant que le seul moyen est de continuer à travailler et de s’améliorer.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Rashford a marqué 6 buts lors de ses 9 derniers matchs avec Man United. C’est son plus avec le club dans la même série de matchs depuis décembre 2020.

– Man United n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matchs de Premier League. Seuls Newcastle United et Arsenal ont un meilleur bilan dans cette période.

Suivant

Wanderers de Wolverhampton : C’est un voyage crucial à Aston Villa mercredi alors que le club se bat pour rester en Premier League, avant un match à domicile contre Liverpool samedi au troisième tour de la FA Cup.

Manchester United : Ten Hag retourne à Old Trafford pour accueillir Bournemouth mardi, puis Everton en FA Cup vendredi.