Erik ten Hag a admis qu’il y avait des doutes quant à l’avenir de Jadon Sancho à Manchester United.

Le joueur de 23 ans s’entraîne seul après sa dispute publique avec Ten Hag au lendemain de la défaite 3-1 contre Arsenal avant la trêve internationale.

Des sources ont déclaré à ESPN que Sancho ne s’était pas excusé pour son rôle dans la dispute et, s’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, le manager de United a refusé de dire si l’international anglais faisait toujours partie de ses projets à long terme à Old Trafford.

« Je ne sais pas », a répondu Ten Hag lorsqu’on lui a demandé si Sancho jouerait à nouveau pour United.

« Je prépare mon équipe du mieux que je peux, je mets tous mes efforts sur les joueurs disponibles. Il n’est pas disponible, donc en ce moment, il n’est pas important, car il ne peut pas contribuer. »

Jadon Sancho a connu des difficultés depuis qu’il a rejoint Manchester United en provenance du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling en 2021. Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Sancho a été banni de l’entraînement de l’équipe première après avoir publiquement contesté les raisons avancées par Ten Hag pour le laisser tomber pour le match à Arsenal.

Ten Hag a déclaré que c’était à cause de mauvaises performances à l’entraînement, avant que Sancho ne publie un message sur les réseaux sociaux pour dire que les commentaires étaient « complètement faux » et qu’il avait été « fait un bouc émissaire pendant longtemps ».

Sancho n’est pas disponible pour la visite de Brighton à Old Trafford samedi, mais Ten Hag insiste sur le fait que le reste de ses joueurs sont concentrés.

« Avec les fans, c’est la discussion, avec toi [the media] c’est le discours, mais avec les joueurs, ce n’est pas le discours », a-t-il ajouté.

« Ils veulent performer. Pour les joueurs qui n’ont pas eu autant d’opportunités, ils ont leur opportunité, c’est donc leur chance d’entrer dans l’équipe.

« Donc, comme je l’ai dit, nous avions un très bon état d’esprit, tout le monde se concentre sur ce match et sur les matchs à venir. »

Sancho s’entraîne actuellement seul avec le staff du club et il n’y a pas de calendrier pour son retour dans l’équipe.

Ten Hag est également privé d’Antony, qui a obtenu un congé en raison d’allégations de comportement abusif envers plusieurs femmes. Raphaël Varane, Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia et la nouvelle recrue Sofyan Amrabat sont tous blessés, laissant United à court d’options, mais Ten Hag insiste sur le fait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’adopter une position ferme à l’égard de Sancho.

« C’est en faveur de l’équipe », a-t-il déclaré.

« C’est sur cela que repose ma décision. Cela ne me concerne pas, et pour être strict. Non. C’est en faveur de l’équipe. »