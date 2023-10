Erik ten Hag dit qu’il « comprend » les huées à la fin de la défaite 1-0 de Manchester United contre Crystal Palace.

L’équipe de Roy Hodgson a infligé une cinquième défaite de la saison à United, provoquant une forte réaction négative de la part des supporters locaux.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Je comprends », a ensuite déclaré le manager de Man United.

« Quand nous jouons à domicile ou à l’extérieur et que nous affrontons Crystal Palace, nous devons gagner. Avec tout le respect, je sais que chaque match de Premier League est très difficile, vous devez jouer de votre mieux et je comprends que les fans s’attendent à une victoire et nous nous n’avons pas gagné, nous avons perdu. »

C’est la première fois depuis 1989 que United perd quatre de ses sept premiers matches de championnat. Cela laisse l’équipe de Ten Hag 10ème du classement et le Néerlandais a déclaré qu’il ne pouvait y avoir « aucune excuse » pour le mauvais début de campagne.

Erik ten Hag repart abattu après la défaite de Manchester United pour la quatrième fois en sept matchs de Premier League cette saison. Alex Livesey/Getty Images

« Nous devons être plus constants », a déclaré Ten Hag.

« L’exigence est que nous obtenions une série de victoires et que nous devons faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Je peux vous donner des raisons mais vous l’expliquerez comme une excuse et il n’y a pas d’excuses, nous devons gagner. »

Pendant ce temps, le manager de Palace, Hodgson, âgé de 76 ans, a dû célébrer la prolongation de son invincibilité à Old Trafford à cinq matchs ; quatre avec Palace et un avec Watford.

« Je suis content de ça [record] mais ce dont je suis le plus heureux, c’est la façon dont l’équipe a joué, et je suis très content pour les joueurs », a ajouté Hodgson, dont l’équipe a perdu 3-0 à domicile contre United en Coupe Carabao mardi.

« Ce n’est pas facile de venir ici pour la deuxième fois en quelques jours, de donner cette performance et de travailler si dur pendant 90 minutes. »