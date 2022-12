Ten Hag frustré alors que Man United recherche une solution d’attaquant bon marché

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, serait frustré que le club ait laissé l’attaquant du PSV Cody Gakpo se rendre à Liverpool. Sources à ESPN affirment que le manager voulait clairement signer la star pendant la période de transfert de janvier. Gakpo était fortement lié à United avant de déménager dans le Merseyside.

Liverpool a pratiquement arraché Gakpo sous le nez de United. Le manager Jurgen Klopp a rapidement accepté des honoraires pouvant atteindre 60 millions de dollars pour le joueur du PSV. L’attaquant de 23 ans est actuellement en Angleterre pour signer son contrat avec Liverpool.

Ten Hag mécontent des postes vacants à la place d’attaquant de United

United n’a jamais officiellement soumis d’offre pour Gakpo. Les rapports suggèrent également que les Red Devils ont été rebutés par la structure de paiement au PSV. Liverpool était heureux de donner au club néerlandais les frais qu’il souhaitait. Alors que United était plus intéressé par un prêt initial avec obligation d’acheter Gakpo à l’été. Le PSV a évidemment préféré le montage financier de Liverpool.

Après avoir raté Gakpo, United est peut-être à court d’options réalistes. La combinaison de vouloir un joueur de haut niveau en prêt, tout en étant frugal pourrait devenir un gros obstacle. Joao Felix de l’Atletico Madrid est disponible dans la fenêtre de transfert de janvier. Cependant, le club espagnol demanderait une fortune pour sa signature à court terme.

Felix serait un énorme pari

Le rapport susmentionné affirme qu’Atleti veut des frais de prêt énormes, plus le salaire de Felix couvert pour qu’un accord se produise. Ce paquet total pourrait s’élever à environ 23 millions de dollars pour un prêt de six mois. L’international portugais est clairement talentueux mais n’a pas encore honoré ses frais de transfert de plus de 100 millions de dollars pour rejoindre Atleti.

Après la victoire 3-0 de United contre Nottingham Forest mardi, ten Hag a répondu à des questions sur d’éventuels transferts en janvier. “Je pense que nous sommes toujours dans le marché mais il faut que cela corresponde aux critères sportifs et aussi aux critères financiers”, a déclaré l’entraîneur.

Malgré la grande victoire, il y a un besoin évident d’un attaquant supplémentaire. Le départ anticipé de Cristiano Ronaldo de l’équipe laisse un énorme trou devant les Red Devils.

PHOTO : IMAGO / Sportimage