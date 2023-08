Ten Hag fait l’éloge du retour de Man United après un « début d’horreur »

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a félicité son équipe pour avoir surmonté un début d’horreur en battant Nottingham Forest 3-2 dans un thriller à Old Trafford en Premier League samedi.

Les hôtes étaient menés 2-0 et en désarroi en cinq minutes, Taiwo Awoniyi marquant un effort solo à la pause et Willy Boly inscrivant de la tête un deuxième but pour les visiteurs.

Mais Christian Eriksen en a retiré un et les buts de Casemiro et un penalty de Bruno Fernandes ont scellé les points, même si la performance n’a pas encore été convaincante à Old Trafford.

« C’est un début d’horreur en leur donnant deux buts et en faisant des erreurs, mais je suis très content de ce retour », a déclaré le Néerlandais Ten Hag aux journalistes. « La direction, la façon dont nous sommes restés calmes et posés, nous nous en tenons au plan, aux convictions et au redressement.

« Nous avons joué un très bon football, grâce au plan, aux principes et aux règles, nous avons marqué de bons buts. »

Erik ten Hag a regardé Manchester United récupérer pour assurer une victoire bien méritée contre Nottingham Forest. Michael Regan/Getty Images

United a débuté la saison de Premier League avec une défaite peu convaincante 1-0 contre les visiteurs des Wolverhampton Wanderers, mais a été dominé à Tottenham Hotspur la semaine dernière lors d’un revers 2-0.

La victoire de samedi était donc la bienvenue, même si Ten Hag a déclaré qu’il était naturel que les équipes aient des problèmes de démarrage en début de saison.

« Au départ, chaque équipe a des domaines à améliorer et nous en avons quelques-uns. Nous devons y progresser si vous voulez réussir, mais vous voyez, cette équipe a de grands caractères, de grandes personnalités », a-t-il déclaré.

« Il y a un grand esprit dans cette équipe, ils ont trouvé le moyen de gagner. »

Le skipper Fernandes a été une source d’inspiration et Ten Hag a fait l’éloge du milieu de terrain portugais avec effusion.

« Dans tous les aspects, il a joué un très bon match au plus haut niveau, en gardant son calme, en utilisant ses émotions au bon moment, il a été brillant en attaque, faisant la différence, très satisfait de sa performance », a-t-il déclaré.

Il y a eu une victime lors de la victoire, le défenseur Raphaël Varane étant contraint de sortir sur blessure.

« Il avait des plaintes, nous ne voulions pas le risquer, nous avons Harry Maguire, Victor Lindelöf, qui pourraient le remplacer, donc nous ne prenons pas de risque »,