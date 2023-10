Ten Hag face à une pression qui a condamné Mourinho et Solskjaer

Pour la première fois en tant que manager de Manchester United, Erik ten Hag est sous pression. Mardi soir à Old Trafford, le champion de Turquie Galatasaray a infligé une sixième défaite de la saison et la deuxième à United en quatre journées à domicile.

Le bilan de United après 10 matchs de la saison 2023-24 est désormais pire que sous Jose Mourinho et sous Ole Gunnar Solskjaer au cours des saisons où ils ont été limogés. Ni Mourinho ni Solskjaer n’ont pu renverser la situation après des débuts désastreux, et le club a finalement décidé qu’il n’y avait pas d’autre option que de faire un changement.

Mourinho a finalement été licencié après 24 matchs en décembre 2018, et Solskjaer après 17 matchs en novembre 2021 ; on a déjà l’impression que Ten Hag est au sommet de la même pente glissante. Des sources proches de United insistaient mercredi matin sur le fait que l’emploi de Ten Hag était sûr et que le Néerlandais était considéré comme leur manager « à long terme », mais force est de constater que les résultats dictent tout.

Mourinho a signé un nouveau contrat en janvier 2018 – moins d’un an avant son départ – et Solskjaer a conclu un nouvel accord en juillet 2021, quatre mois seulement avant son licenciement. Cela montre que lorsqu’il s’agit de football, « à long terme » peut être une expression extrêmement vague.

Ce qui est crucial pour Ten Hag, c’est qu’il bénéficie toujours du soutien de la majorité des supporters qui participent au match et, bien qu’il y ait eu des huées après les défaites face à Crystal Palace et Galatasaray, il s’agissait davantage d’une réaction à la performance et au résultat que d’un acte de mutinerie visant à le directeur. La grande question qui se pose à Ten Hag est cependant de savoir si les joueurs sont toujours de son côté.

Mourinho et Solskjaer ont constaté qu’après des débuts difficiles lors de leurs dernières saisons, les choses ont commencé à se dégrader très rapidement. Mourinho a remporté quatre victoires et trois défaites lors de ses 10 premiers matchs en 2018-19 et lorsqu’il a été limogé le 18 décembre, son record était de 10 victoires et sept défaites en 24 matchs. La baisse sous Solskjaer a été encore plus rapide, puisque cinq victoires et trois défaites lors des 10 premiers matchs de 2021-2022 se sont transformées en sept victoires et sept défaites au moment où il a été limogé le 21 novembre après 17 matches.

Les managers et entraîneurs expérimentés diront souvent que la ténacité avec laquelle une équipe défend est généralement un bon indicateur de l’envie au sein du vestiaire, et ce sera un énorme signal d’alarme pour Ten Hag que son équipe connaisse les mêmes problèmes défensifs qui ont contribué à à la chute de ses prédécesseurs.

Lors de la dernière saison complète de Mourinho à la tête de l’équipe en 2017-2018, United avait le deuxième meilleur bilan défensif de la Premier League et le plus grand nombre de cages inviolées. À la fin de son règne, cependant, cette stabilité avait disparu et lors des 10 derniers matchs de Mourinho à la tête du club, United a encaissé 15 buts. C’était une histoire similaire pour Solskjaer, qui a vu son équipe marquer 22 buts lors de ses 10 derniers matchs en tant qu’entraîneur, dont quatre à Leicester et Watford et cinq à domicile contre Liverpool.

Ce qui est inquiétant pour Ten Hag, c’est que United a encaissé 18 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison, soit son record à ce stade depuis 1966. Ten Hag peut pointer du doigt les blessures de joueurs clés tels que Luke Shaw et Lisandro Martínez comme facteur atténuant, mais certains de la défense contre Galatasaray frôlait la calamité.

Le premier but du visiteur est survenu après qu’un ballon plein d’espoir ait été envoyé en direction de Wilfried Zaha, et l’ancien ailier de Crystal Palace a dominé Diogo Dalot à l’entrée de la surface de réparation. Sofyan Amrabat, jouant comme arrière gauche de fortune, et Victor Lindelöf ont commis des erreurs pour le deuxième but, tandis que la troisième est venue d’une autre erreur d’Amrabat aggravée par la lenteur de Lindelof et Raphaël Varane à réagir à ce qui est essentiellement un dégagement de la tête de Davinson. Sánchez.

Pour aggraver les choses, André Onana, la recrue estivale de l’Inter pour 47,2 millions de livres sterling, connaît un début de carrière désastreux à United. Après avoir inscrit un but hurlant lors de la défaite 4-3 contre le Bayern Munich, son évanouissement bâclé contre Galatasaray a provoqué l’expulsion de Casemiro – la troisième fois que le milieu de terrain brésilien reçoit un carton rouge en seulement 61 matchs depuis son quitter le Real Madrid.

United a mené à deux reprises contre Galatasaray, mais a concédé l’égalisation six minutes après le premier but de Rasmus Hojlund et quatre minutes seulement après son deuxième. C’est un modèle familier : Bayern a marqué quatre minutes après le premier but de United à l’Allianz Arena et deux minutes après son deuxième. Arsenal a marqué deux fois en cinq minutes lors d’une victoire 3-1 aux Emirats en septembre, et Nottingham Forest en a marqué deux en quatre minutes à Old Trafford en août. Les deux premiers buts du Bayern à Munich ont été inscrits en l’espace de quatre minutes seulement.

Ce n’est pas une équipe qui gère bien les revers et même la saison dernière, ils en ont concédé trois en 10 minutes lors de la défaite 6-3 contre Manchester City et trois en 19 minutes lors de l’humiliation 7-0 à Liverpool.

Des sources proches de Ten Hag ont déclaré à ESPN qu’il ne pensait pas pouvoir être aussi sévère dans ses critiques à l’égard des joueurs qu’il le souhaiterait, car la fragilité mentale de l’équipe suscite des inquiétudes. Il a également soulevé la question du langage corporel approprié lorsque des revers surviennent dans les matchs, et est de plus en plus frustré que son message ne parvienne pas à certains membres de son équipe.

Malgré des restrictions strictes en matière de fair-play financier, il y a déjà des suggestions que Ten Hag fera pression pour recruter un nouveau défenseur central en janvier, mais pour l’instant, son travail consiste à déclencher une sorte de réaction avec les joueurs qu’il a lorsque Brentford se rendra à Old Trafford samedi.

Lorsque la pression était sur Mourinho et Solskjaer, ils n’ont pas pu renverser la situation et ont finalement payé le prix avec leur travail. United reste convaincu que Ten Hag est toujours l’homme idéal, mais son sort sera décidé par les résultats et, comme ceux qui l’ont précédé l’ont découvert, une descente dans le désastre chez United peut être difficile à arrêter.