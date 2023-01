Ten Hag exhorte Man United à faire grève avant la date limite de transfert

Erik ten Hag a exhorté Manchester United à “frapper” sur le marché des transferts si une opportunité se présente avant la date limite de mardi.

United n’a jusqu’à présent ajouté que l’attaquant de prêt Wout Weghorst en janvier, des sources indiquant à ESPN que le club se concentre plutôt sur le renforcement de l’équipe cet été.

Mais à quelques jours de la date limite, Ten Hag a fait pression sur le conseil d’administration pour qu’il continue de rechercher de nouvelles recrues avant ce qui pourrait être une seconde moitié de saison chargée en quatre compétitions.

“Dans les prochains jours, si nous en avions l’occasion, je me lancerais mais cela ne dépend pas de moi aussi, c’est aussi clair”, a déclaré Ten Hag.

“Je pense que ce club doit toujours avoir l’approche selon laquelle chaque jour, vous devez vous améliorer, donc s’il y a des opportunités de vous améliorer, vous devez frapper.

“C’est mon approche donc je regarde autour de moi, je fais des recherches mais j’ai une idée avec quels profils nous pourrions renforcer l’équipe.”

United est la seule équipe anglaise restante dans quatre compétitions et Ten Hag tient à avoir une équipe suffisamment grande pour faire face aux exigences d’une saison qui pourrait s’étendre sur plus de 60 matchs.

L’intérêt de West Ham pour le défenseur Harry Maguire a été repoussé et Ten Hag a insisté sur le fait que le capitaine de United restait un joueur important.

L’arrière central anglais n’a commencé que deux matches de championnat depuis août et a vu Luke Shaw, généralement un arrière gauche, choisi devant lui depuis la Coupe du monde.

“Il n’est pas le cinquième choix, mais c’est à lui de décider”, a déclaré Ten Hag.

“Je dois dire qu’il s’entraîne très bien, apporte de la qualité et c’est ce que j’attends de tous les joueurs de l’équipe. Il doit se battre pour son poste et les choses peuvent changer, parfois aussi très vite. Je pense qu’il progresse et c’est à lui de décider.

“Après la Coupe du monde, il aurait dû jouer, mais il est tombé malade. Je ne peux rien y faire et il le sait.

“Ensuite, vous venez en courant et il doit attendre sa chance, je pense que ce sont les lois du football, du football de haut niveau, de la sélection. Ensuite, vous devez attendre un changement et en attendant, assurez-vous que vous êtes prêt si la chance est là.”

Un joueur qui pourrait quitter Old Trafford est Phil Jones.

Le défenseur n’a pas joué toute la saison en raison d’une blessure et est en fin de contrat cet été.

“[The decision] n’est pas pris [that he will leave] jusqu’à présent, la décision à ce sujet est pour l’été, mais pour toute la saison, il est blessé”, a déclaré Ten Hag.

“Ce que je peux dire, c’est qu’il n’est pas disponible pour l’entraînement depuis le premier jour d’entraînement cette saison, donc je pense que vous n’avez pas la possibilité de récupérer rapidement et d’être disponible rapidement.”