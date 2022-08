Ten Hag espère que Ronaldo, instable, restera à Man Utd

Londres (AFP) – L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, insiste sur le fait qu’il veut que Cristiano Ronaldo reste à Old Trafford malgré l’absence de la star instable pour un deuxième match consécutif en Premier League.

Ronaldo a commencé sur le banc pour la victoire 1-0 de United à Southampton samedi avant de faire une apparition de remplacement largement anonyme en seconde période.

L’attaquant portugais fait pression pour un transfert depuis la fin de la saison dernière après l’échec de United à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison.

Mais Ronaldo a trouvé impossible d’attirer l’un des meilleurs clubs européens, les derniers rapports le liant à son ancienne équipe du Sporting Lisbonne, ainsi qu’à Naples et Marseille.

Alors que la date limite de transfert de jeudi approche, United reste catégorique : le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’est pas à vendre lors de la deuxième saison de son deuxième passage avec le club.

Mais la vue de Ronaldo s’arrêtant pour saluer les supporters de United après le coup de sifflet final à St Mary’s a convaincu certains observateurs que le joueur de 37 ans s’apprêtait à dire adieu.

L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus a terminé meilleur buteur de United la saison dernière, mais l’équipe de Ten Hag a semblé plus menaçante avec lui, battant à la fois Liverpool et Southampton depuis qu’il a été abandonné après avoir débuté l’humiliante défaite 4-0 à Brentford.

Publiquement du moins, Ten Hag s’en tient à Ronaldo en disant : « Nous avons joué avec lui. Nous voulons donc qu’il reste. C’est ce que nous voulons. Je l’espère.”

United a été lié à plusieurs attaquants qui pourraient potentiellement remplacer Ronaldo, dont la star de l’Ajax Anthony, qui a joué sous Ten Hag pendant son règne au club néerlandais.

Cependant, Ten Hag a réitéré qu’il serait satisfait même si United n’était pas en mesure de signer un autre attaquant central cette semaine.

“Nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Anthony Martial, nous avons Marcus Rashford, alors tout va bien”, a-t-il déclaré.

Ten Hag a déjà décroché le milieu de terrain brésilien Casemiro, qui a fait ses débuts en tant que remplaçant tardif contre Southampton après avoir terminé son transfert du Real Madrid lundi.

Ten Hag était ravi de l’impliquer alors qu’il cherche à réorganiser le milieu de terrain central décevant de United.

“Je pense que c’était plutôt bien pour lui de voir à quoi ressemble la Premier League, son style différent”, a déclaré Ten Hag.

“Il a joué quelques matchs, il a joué une fois 90 minutes, mais il est en forme, il a fait une bonne pré-saison avec beaucoup de séances d’entraînement

“Maintenant, il faut l’intégrer dans une équipe, dans une manière de jouer, et l’intégrer à ses coéquipiers.”