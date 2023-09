Ten Hag dit que Man Utd reste « uni » après une rupture signalée

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a affirmé que l’ensemble de l’organisation restait « unie ». Ces remarques surviennent alors qu’il y a des suggestions d’une rupture entre l’entraîneur et ses joueurs. Les Diables Rouges sont actuellement dans une situation difficile, après avoir perdu trois matches consécutifs.

« C’est donc ma deuxième année, et je sais que cela n’augmente pas toujours », a déclaré Ten Hag aux journalistes vendredi. « Vous aurez vos lacunes et vous en deviendrez plus forts tant que vous resterez ensemble. C’est ce que nous faisons. Le staff, les coachs, le médical ; tout le monde est uni et à United, vous vous battez.

Le manager a fait ses commentaires après avoir répondu à des questions sur une crise signalée dans les vestiaires après la défaite 3-1 contre Brighton. Certains suggèrent même que certains joueurs de United restent inquiets du départ de David De Gea du club. L’international espagnol a quitté l’équipe cet été après l’expiration de son contrat.

Un rapport affirme que les joueurs de United en ont marre des dix critiques de Hag

Nouvelles du soir de Manchester rapporte maintenant que les critiques de Ten Hag agacent certains joueurs de United. La dernière désapprobation de l’entraîneur est intervenue après la défaite 4-3 de son équipe face au Bayern Munich. Ten Hag a déclaré aux journalistes que ses défenseurs devaient « se regarder dans le miroir » après que United n’ait pas réussi à marquer un point.

En outre, le média affirme que les tactiques de Ten Hag ne passionnent pas trop les joueurs. L’absence d’Antony de l’équipe aggrave ce problème. L’ailier est actuellement absent de l’équipe alors qu’il répond aux récentes allégations de violence domestique.

La situation de Sancho n’est toujours pas résolue

La position de Jadon Sancho dans le club semble également causer des problèmes. Ten Hag a laissé Sancho hors de l’équipe de United après une rupture publique entre le joueur et l’entraîneur. Ten Hag a confirmé vendredi que Sancho resterait à l’écart de ses coéquipiers.

« Cela dépend de lui », a déclaré le manager après avoir été interrogé sur l’éventuel retour de Sancho. « Pour le reste, nous nous préparons pour Burnley, et c’est là toute notre priorité. Il ne fera pas partie de l’équipe.

United tentera de retrouver le chemin de la victoire lors de son déplacement pour affronter Burnley le samedi 23 septembre. L’équipe récemment promue n’a pas encore remporté de victoire cette saison.

PHOTO : IMAGO/MIS