Ten Hag dit que le n ° 7 restera, exclut de nouvelles signatures

Erik ten Hag insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo sera toujours un joueur de Manchester United après la date limite de transfert, tout en suggérant également que les dépenses du club prendront fin après la conclusion des accords pour Antony et Martin Dubravka.

United finalise les mouvements de l’ailier de l’Ajax Antony et du gardien de Newcastle Dubravka avant la fermeture de la fenêtre jeudi.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils seraient les derniers nouveaux arrivants de l’été, Ten Hag a répondu “Je pense que oui” avant d’ajouter qu’il est “clair” que Ronaldo restera à Old Trafford jusqu’en janvier au moins.

“Je pense [there won’t be any more signings]”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mercredi.

“Ce sera la fin de cette fenêtre, mais quand il y a une grande opportunité, nous devons toujours être vigilants dans ce top club.”

United a été lié à un déménagement pour l’arrière droit de Barcelone Sergino Dest, mais Ten Hag a minimisé les informations selon lesquelles l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka pourrait partir avant la date limite malgré l’intérêt de Crystal Palace et de West Ham.

Cristiano Ronaldo restera à Manchester United, a déclaré Erik ten Hag. Photo par ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

“Bien sûr, Aaron restera”, a déclaré Ten Hag. “Donc cette équipe, nous passerons de septembre à janvier minimum et nous jouerons avec cette équipe cette saison.”

Ten Hag emmène son équipe à Leicester City jeudi avec United à la recherche d’une troisième victoire consécutive pour la première fois depuis avril 2021.

Leicester est en bas du tableau après avoir pris un seul point lors de ses quatre premiers matchs, mais United n’a gagné au King Power Stadium lors d’aucune de ses trois dernières visites.

“” J’ai vu quelques matchs et je savais aussi depuis la saison dernière à quel point ils étaient bons, et vous pouvez le voir dans les matchs auxquels ils ont joué jusqu’à présent “, a déclaré Ten Hag.

“L’ID est vraiment belle à voir, donc nous devons être vraiment bons.

“Victor Lindelof s’entraîne avec l’équipe mais une seule séance et il a été absent pendant trois semaines. Anthony Martial n’est pas disponible.”