Ten Hag dit que le changement de propriétaire de Man United serait bien

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a affirmé que le changement de propriétaire du club serait une bonne chose. Le coach néerlandais a fait ces commentaires aux journalistes en Espagne où l’équipe s’entraîne actuellement. United a disputé deux matchs amicaux contre des adversaires de la Liga pendant leur séjour. Les Red Devils ont perdu les deux matches.

“Mon information est que ce ne sera que de bonnes choses car il y aura plus d’investissements possibles, ce qui est bien”, a expliqué ten Hag aux journalistes.

Il avait été annoncé le mois dernier que les propriétaires actuels, la famille Glazer, chercheraient à vendre l’équipe. Les Américains ont commencé à investir de l’argent dans United en 2005.

Ten Hag ne discute pas de la situation avec les propriétaires de United

Le gérant a également révélé qu’il n’avait pas encore parlé de la situation aux propriétaires actuels. Au lieu de cela, ten Hag est en contact avec le PDG de United, Richard Arnold.

“Nous avons parlé de la culture que nous voulons, nous avons parlé des objectifs, des buts et de la culture et il [Arnold] confirmé que cela ne changera pas, ce sera encore mieux parce que plus d’argent sera disponible pour ce projet », a déclaré l’entraîneur.

Manchester United a dépensé environ 240 millions de dollars lors du dernier marché des transferts d’été. Les anciens joueurs de Ten Hag à l’Ajax, Antony et Lisandro Martinez, ont été recrutés à United pour environ 160 millions de dollars combinés. Le club a également dépensé beaucoup pour Casemiro du Real Madrid.

Ten Hag veut plus d’argent pour rivaliser avec d’autres clubs

Ten Hag espère encore plus d’investissements dans le club pour aider à suivre les autres équipes de Premier League. “Newcastle arrive, même West Ham, peut-être pas maintenant dans le tableau mais ils ont un investissement énorme… Vous pouvez rapidement compter sept ou huit clubs qui peuvent concourir dans cette ligue”, a affirmé l’entraîneur.

« C’est aussi une question de stratégie, pas seulement d’argent. Mais il est clair que si vous n’avez pas les bons joueurs et des joueurs de qualité, vous ne réussirez pas et n’atteindrez pas les objectifs que vous vous êtes fixés.

United occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League. Après la conclusion de la Coupe du monde, ils reprendront leur campagne avec un match de Coupe Carabao contre Burnley le 21 décembre.

PHOTO : IMAGO / Sportimage