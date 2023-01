Ten Hag dénonce les erreurs “inacceptables” de Man United à Arsenal

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que son équipe avait commis des erreurs “inacceptables” et montré qu’elle avait encore du “chemin à parcourir” pour être considérée comme l’une des meilleures équipes lors de sa défaite 3-2 à Arsenal.

Le but d’Eddie Nketiah à la 90e minute a scellé la victoire des leaders de la Premier League et a laissé United en quatrième position, à 11 points de l’équipe de Mikel Arteta.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Nketiah a également marqué le premier but d’Arsenal, Bukayo Saka marquant l’autre but pour l’équipe locale, mais le manager de United, Ten Hag, a déclaré que des erreurs avaient contribué aux trois buts encaissés par son équipe.

“Nous avons commis des erreurs avec les trois buts”, a déclaré Ten Hag. “Normalement, nous sommes meilleurs dans de telles situations. Cela ne peut pas arriver. Nous l’avons vu aujourd’hui, nous avons encore du chemin à parcourir pour être au meilleur niveau.

“Les deux premiers buts commencent par un corner et nous faisons tellement d’erreurs du corner au but. Cela ne peut pas arriver. C’est une leçon que nous devons prendre.

“Nous affronterons les joueurs avec cela parce que cela ne peut pas arriver. Les bonnes équipes ne font pas de telles erreurs. Nous avons eu des moments à la pause, mais nous devons bien mieux défendre dans cette situation.

“Nous avons très bien commencé le match, nous avons marqué, nous menons, puis nous avons fait tellement d’erreurs qui sont en fait inacceptables. Nous devons apprendre la leçon et passer à autre chose.”

Le but de Nketiah a marqué le deuxième match consécutif au cours duquel United a concédé un but tardif, Michael Olise refusant la victoire de United avec un coup franc de dernière minute pour Crystal Palace en milieu de semaine.

Erik ten Hag a critiqué son équipe après que Manchester United ait concédé tard pour le deuxième match consécutif. John Walton/PA Images via Getty Images

Et Ten Hag a admis que le but tardif et la défaite seront un test de réalité pour ses joueurs.

“Deux matchs consécutifs ont été très serrés”, a-t-il déclaré. “C’est difficile à accepter quand on perd dans la dernière étape du match.

“Aujourd’hui, nous devons l’accepter. Nous ne sommes pas satisfaits de cette performance car nous pouvons faire mieux. Vous commencez bien et vous devez profiter de cette situation. Il ne peut pas arriver que vous concédiez comme nous l’avons fait.

“C’est un match. La semaine dernière, nous avons très bien fait. Nous les avons mieux éloignés de notre surface et lorsqu’ils étaient dans notre surface, nous avons mieux défendu.”

– Le défi du titre d’Arsenal passe un énorme test avec une victoire contre Man Utd

Le manager d’Arsenal, Arteta, l’a décrit comme un “beau moment” après avoir vu son équipe gagner le match tard pour restaurer son avance de cinq points sur Manchester City, deuxième.

“Ça ne va pas beaucoup mieux, un beau moment”, a-t-il déclaré. “Nous poussions et poussions, le but n’arrivait pas. Mais c’était vraiment électrique, passionné, je l’ai vécu, quand nous avons marqué.

“Nous sommes restés concentrés et j’aime cette personnalité que les joueurs ont montrée. Nous avons trouvé l’ouverture pour gagner le match.

“Ils me surprennent par leur réaction. Nous les encourageons à jouer au football de manière fluide et il y a de l’énergie dans l’équipe et de bonnes choses se produisent.

“Le faire à plusieurs reprises contre de grandes équipes, la façon dont nous avons joué aujourd’hui, me donne beaucoup de positivité pour l’avenir. C’est tellement serré maintenant dans la ligue, il y a de si petites marges. Gagner, perdre ou faire match nul, il faut être soyez conscient de cela.

“Si nous pouvons capitaliser sur l’énergie, ce sera positif.”