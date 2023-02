Ten Hag défend Casemiro malgré le “franchissement de la ligne” pour le rouge

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a félicité Casemiro pour avoir sauté à la défense d’Antony lors de l’incident qui a vu le milieu de terrain brésilien expulsé contre Crystal Palace tout en insistant sur le fait que Jordan Ayew aurait également dû recevoir un carton rouge.

Casemiro sera suspendu pour les trois prochains matchs après que le VAR Tony Harrington l’ait repéré mettant les deux mains autour du cou de Will Hughes lors d’une mêlée en seconde période de la victoire 2-1 de United à Old Trafford samedi.

Le désordre a commencé lorsque Jeff Schlupp a fait irruption Antony hors du terrain et dans les panneaux publicitaires tandis que le VAR a également vérifié la manipulation de Fred par Ayew pendant les mêmes fracas.

“Vous voyez que cette équipe se défend”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse après le match.

“C’est un si bon esprit pour l’équipe et ils n’aiment pas quand un joueur peut être gravement blessé et c’est ainsi qu’Antony a été traité. Cette équipe reste soudée mais vous devez contrôler vos émotions.

“C’est vraiment difficile dans un tel moment et je vois deux équipes se battre et je vois deux équipes de joueurs franchir la ligne et un joueur est choisi et expulsé et ce n’est pas bien.

“Le joueur de Crystal Palace prend un gros risque par cette faute qu’il [Antony] ne se blesse pas gravement en le poussant à travers la ligne et ensuite tout le monde réagit, les joueurs de Crystal Palace et de Manchester United.”

Ten Hag a déclaré que Casemiro avait “franchi la ligne” lors de son altercation avec Hughes, mais des séquences vidéo de l’incident semblaient également montrer Ayew avec ses mains autour du cou de Fred, bien que des mesures aient été prises contre l’attaquant du Palais.

“Il était l’un des joueurs qui a fait encore pire que Casemiro, il franchit la ligne là-bas”, a ajouté Ten Hag.

“Je fais définitivement [think Ayew should have been sent off] et vous devez être cohérent en tant que VAR. La semaine dernière, ils ont raté Christian Eriksen blessé par une mauvaise faute mais aucune interférence VAR. Ils ne sont pas cohérents et ce n’est pas juste.

“Casemiro protège notre joueur et protège également le joueur qui veut attaquer, il le retient. Il le protégeait, il ne veut pas blesser un joueur. Casemiro franchit la ligne mais beaucoup plus de joueurs franchissent la ligne. “