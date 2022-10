Ten Hag de Manchester United “corrigera” les tours d’Antony

L’ailier de Manchester United, Antony, a été remplacé à la mi-temps d’une victoire en Ligue Europa contre Sheriff. Getty Images

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il “corrigerait” Antony s’il pensait que le Brésilien faisait des tours pour le plaisir.

L’ailier a effectué une rotation avec le ballon dans la première moitié de la victoire 3-0 contre le FC Sheriff avant de perdre immédiatement sa passe.

L’ancien milieu de terrain de United, Paul Scholes, a qualifié le passage de jeu de “ridicule” tandis que les caméras ont surpris Ten Hag en train de secouer la tête sur le banc. Antony a été remplacé à la mi-temps, bien que Ten Hag ait suggéré que le remplacement était planifié à l’avance.

“Je n’ai pas de problème avec ça [the trick] tant qu’il est fonctionnel”, a déclaré Ten Hag. “J’exige plus de lui – plus de courses derrière, plus souvent dans la surface et plus de jeu dans la poche. Quand il y a un truc comme ça, c’est sympa tant que c’est fonctionnel. Si vous ne perdez pas le ballon, ça va, mais si c’est un truc à cause d’un truc, je le corrigerai.”

Le résultat contre Sheriff a confirmé la place de United dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Diogo Dalot, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo ont marqué les buts et ensuite Ten Hag a déclaré que Ronaldo, de retour dans l’équipe après sa suspension, avait obtenu sa récompense pour sa persévérance après avoir raté plusieurs autres occasions.

“Il a continué et l’équipe a continué à le mettre dans la bonne position”, a déclaré Ten Hag. “Il a continué à se mettre dans la bonne position. Il n’a pas abandonné et je pense que c’est ce qu’il a fait toute sa carrière et à la fin il a obtenu sa récompense pour cela.”

En plus de ramener Ronaldo, Ten Hag a également offert un premier départ senior à Alejandro Garnacho, 18 ans. L’attaquant a impressionné sur le côté gauche des trois premiers et a presque couronné sa soirée avec un but.

“Je pense que c’était une bonne performance pour lui”, a déclaré Ten Hag. “Il a fait ce que j’attendais de lui. Premièrement, il méritait une chance. Les dernières semaines, un début a été difficile pour lui parce que je n’étais pas content de lui, mais la semaine dernière, j’étais content de lui.

“Il avait une meilleure attitude, plus de résilience, plus de détermination et ce que vous voyez, il a du talent.

“Ce sont de jeunes enfants. Ils doivent grandir et savoir quelles sont les exigences du football de haut niveau. Il ne s’agit pas seulement d’un truc ou de marquer un but, nous devons gagner des matchs de football. Chaque jour, vous devez respecter les normes les plus élevées et nous devons enseigne ça, mais pas seulement à lui, à tous les joueurs et surtout aux jeunes joueurs.”