Ten Hag de Man United veut des «limites» sur les tacles comme celui de Carroll

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a frappé l’attaquant de Reading Andy Carroll pour le défi qui a blessé Christian Eriksen.

L’international danois a été exclu pendant au moins trois mois en raison d’une blessure à la cheville subie après un tacle imprudent de Carroll lors de la victoire 3-1 de United sur Reading au quatrième tour de la FA Cup samedi.

Carroll n’a pas été réservé pour le tacle sur Eriksen, mais a ensuite été expulsé après avoir reçu des cartons jaunes pour deux autres défis en retard et Ten Hag n’a pas été impressionné par la performance de l’ancien attaquant de Newcastle United et Liverpool.

“Je pense que le football doit fixer des limites, des restrictions, qui protègent les joueurs”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mardi. “Ce que le football veut, c’est que les meilleurs joueurs soient disponibles sur le terrain.

“C’est un tacle, et les deux tacles qui suivent, qui n’ont pas leur place sur un terrain, car il y a un risque élevé de blesser votre collègue. Donc c’est pire et je me pose des questions à ce sujet.”

Le personnel médical de United évalue toujours Eriksen, mais s’attend à ce que le milieu de terrain soit absent jusqu’à au moins fin avril.

Ten Hag devra jongler avec son équipe dans quatre compétitions au cours de la seconde moitié de la saison, à commencer par le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest à Old Trafford mercredi.

United est en pole position pour atteindre la finale à Wembley après avoir remporté le match aller 3-0 au City Ground et Ten Hag devrait apporter des changements pour le match retour.

“Nous avons une chance parfaite d’aller à Wembley et de ramener un trophée et nous devons donc nous concentrer”, a déclaré le Néerlandais. “Nous devons rassembler l’énergie, avoir un bon plan de match et nous devons le faire avec les joueurs disponibles.

“Nous sommes sur la bonne voie et voulons poursuivre le processus. Nottingham Forest est une bonne équipe, ils ont une très bonne profondeur dans l’équipe, ils peuvent faire les choses différemment et nous devons nous y préparer.”