Ten Hag de Man United: l’appel de Maguire s’il veut partir

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il appartenait à Harry Maguire de décider s’il souhaitait rester à Old Trafford la saison prochaine.

Maguire a perdu sa place dans l’équipe de départ la saison dernière et cet été a été déchu du poste de capitaine, qui a été confié au milieu de terrain Bruno Fernandes.

West Ham avait une offre de 20 millions de livres sterling (25,7 millions de dollars) pour l’international anglais rejetée la semaine dernière, a rapporté ESPN, alors que Tottenham est également intéressé. Mais Ten Hag a déclaré que c’était à Maguire de décider s’il voulait se battre pour sa place.

« Exactement », a répondu Ten Hag lorsqu’on lui a demandé si la décision de rester ou de partir appartenait à Maguire.

« Lorsque vous êtes à Man United, vous devez vous battre pour votre position et apporter vos compétences et prouver que vous êtes le meilleur pour l’équipe et que vous contribuez le plus. »

Maguire est capitaine de United depuis son arrivée de Leicester City en 2019 et a conservé le poste de capitaine la saison dernière lors de la première campagne de Ten Hag en charge.

Harry Maguire a débuté dimanche le match amical de pré-saison de Manchester United contre le Borussia Dortmund à Las Vegas. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

L’entraîneur néerlandais insiste sur le fait que sa décision n’avait rien de personnel contre Maguire et a suggéré qu’il voulait qu’il reste.

« Ce n’est rien contre Harry, c’était à l’avantage de l’équipe », a déclaré Ten Hag.

« Alors tu prends la décision. Mais je ne dirai pas qu’Harry ne fait pas partie de ce groupe. Il doit se battre pour sa position.

« C’est un très bon défenseur central, et je crois au potentiel de Harry Maguire. C’est juste qu’il doit faire ses preuves et se frayer un chemin dans l’équipe. C’est à lui de décider, et je pense qu’il peut le faire. »

Maguire n’a fait que huit départs en Premier League la saison dernière et le manager anglais Gareth Southgate a suggéré que le joueur de 30 ans devra jouer plus régulièrement s’il veut conserver sa place dans l’équipe nationale.

Mais malgré une approbation de ses qualités, Ten Hag a laissé entendre que Maguire trouvera à nouveau des opportunités difficiles à saisir la saison prochaine alors qu’il se bat avec Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Victor Lindelöf et Luke Shaw.

« C’est difficile de rivaliser avec Rapha Varane et Victor Lindelof », a déclaré Ten Hag.

« C’est une énorme compétition. Cela n’a rien à voir avec la croyance. J’ai souvent choisi un joueur avant Harry, c’est vrai. Mais cela ne dit rien sur le fait que je ne crois pas en lui. Il doit montrer qu’il est meilleur pour l’équipe que Rapha ou Victor. Je pense que c’est une situation normale dans le football de haut niveau. »