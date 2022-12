Ten Hag de Man United exhorte Rashford à poursuivre sa forme en Coupe du monde

Erik ten Hag a exhorté Marcus Rashford à poursuivre sa forme en Coupe du monde maintenant que Manchester United a repris sa campagne nationale.

Rashford a marqué un but clinique en solo alors que United battait Burnley 2-0 au quatrième tour de la Coupe Carabao mercredi – son premier match depuis son retour de l’Angleterre – pour se qualifier pour les quarts de finale.

Le joueur de 25 ans a marqué trois fois au Qatar et Ten Hag espère que l’attaquant est au début d’une tache violette.

“Je pense qu’il est à un très bon niveau”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mercredi. “Ses performances s’améliorent beaucoup d’un match à l’autre et j’espère et je m’attends à ce qu’il continue avec son niveau de performance.

“Je pense qu’il a beaucoup investi avec des courses derrière la ligne défensive et il a marqué un grand but avec le dribble et une belle finition, je pense qu’il est en grande forme et j’espère qu’il pourra garder sa concentration et ses performances.”

Rashford était l’un des cinq joueurs choisis par Ten Hag pour affronter l’équipe du championnat Burnley avec Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen et Tyrell Malacia malgré son retour récent de la Coupe du monde.

Marcus Rashford de Manchester United a marqué trois buts pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar. Getty Images

“On ne sait jamais et c’est toujours difficile après une pause internationale”, a ajouté Ten Hag. “Surtout cinq semaines sans jouer ensemble – cette équipe n’a jamais joué ensemble aujourd’hui – mais ils ont joué avec nos principes.

“Nous leur avons également créé de bonnes occasions, nous devons donc intensifier et faire mieux.”

Avant l’effort individuel de Rashford, Eriksen a marqué le premier après un centre d’Aaron Wan-Bissaka. C’était le premier départ de la saison de Wan-Bissaka après avoir glissé derrière Diogo Dalot dans l’ordre hiérarchique, mais Ten Hag insiste sur le fait que l’ancien Crystal Palace peut toujours jouer un rôle à Old Trafford malgré les discussions sur un déménagement en janvier aux Wolves ou à West Ham United.

“Il est clair qu’il a un avenir”, a déclaré Ten Hag. “Il a eu de bonnes années, mais cette saison, dès le début, il a eu beaucoup de maladies et de blessures.

“Son niveau de condition physique s’améliore, ses niveaux de performance s’améliorent et l’assistance, en particulier la façon dont il a donné l’assistance, au bon moment et au bon moment, je suis satisfait de sa performance.”