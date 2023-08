Ten Hag continue de nettoyer le gâchis de la politique de transfert de Man United

David de Gea ne trouve toujours pas de nouveau club, seul West Ham United a manifesté son intérêt pour Harry Maguire tandis que Scott McTominay, Donny van de Beek, Eric Bailly et Brandon Williams se rapprochent de la date limite de transfert du 1er septembre avec des options limitées pour vie loin de Manchester United.

Fred a quitté Old Trafford depuis la fin de la saison dernière pour rejoindre Fenerbahçe, tandis qu’Anthony Elanga (Nottingham Forest) et Alex Telles (Al Nassr) ont également été mutés. Phil Jones et Axel Tuanzebe sont toujours sans club depuis leur libération par United.

Tout ce qui précède équivaut à 11 joueurs de la première équipe dont le manager de United, Erik ten Hag, a décidé qu’il n’avait plus besoin. Huit joueurs ayant une expérience en équipe première, dont Paul Pogba, Jesse Lingard et Juan Mata, ont quitté Old Trafford l’été dernier suite à la nomination de Ten Hag, tandis que Cristiano Ronaldo a vu son contrat annulé d’un commun accord en novembre dernier après avoir échoué à convaincre le nouveau manager de sa valeur. à l’équipe.

Alors que les nuages ​​​​d’orage commencent à s’accumuler au-dessus d’Old Trafford après leur début de saison peu impressionnant – la défaite 2-0 de samedi à Tottenham Hotspur a suivi une heureuse victoire 1-0 à domicile des Wolverhampton Wanderers lors de leur match d’ouverture – cela vaut la peine de considérer la situation Ten Hag a hérité il y a un peu plus d’un an avant d’appuyer sur le bouton de panique. Oui, l’ancien entraîneur de l’Ajax n’est pas sans faute. Certaines de ses signatures ont été discutables – Antony continue de frustrer, tandis que Wout Weghorst était clairement dépassé lors de son prêt de Burnley la saison dernière – et il n’a pas été en mesure de rendre United compétitif à l’extérieur contre les six premiers du club. rivaux.

Mais pour ceux qui s’attendent, voire exigent, un retour rapide aux jours de gloire de United sous Ten Hag, le fait qu’il ait radié 20 joueurs de la première équipe depuis sa prise en charge il y a à peine 15 mois montre à quel point l’équipe du club était devenue pauvre et il faudra il est temps de s’en occuper. La dure réalité pour les fans qui commencent déjà à allumer Ten Hag est qu’il est toujours au milieu d’une opération de sauvetage et qu’il doit faire l’équivalent footballistique de retourner un pétrolier dans une mer agitée.

Neuf joueurs sont arrivés en transfert permanent sous Ten Hag, dont l’ancien défenseur du club Jonny Evans, qui a signé un contrat à court terme après avoir quitté Leicester City cet été. Evans est clairement une signature de plâtre collant, apportée comme couverture en raison de la sortie prévue de Maguire, mais son arrivée met en évidence les problèmes dans toute l’équipe que Ten Hag doit encore résoudre. Le manque d’options fiables en réserve l’a forcé à signer un joueur de 35 ans qui a joué dans une équipe reléguée la saison dernière et qui a initialement quitté Old Trafford pour West Bromwich Albion il y a huit ans.

Mais pour avoir une véritable idée de la taille du travail dans lequel Ten Hag est entré, évaluez simplement combien de ces joueurs qui ont quitté United sous son régime ont effectivement atteint un niveau constant pour leurs nouveaux clubs. Les problèmes de forme physique de Pogba se sont poursuivis à la Juventus, le milieu de terrain français n’ayant enregistré que 108 minutes en Serie A la saison dernière, tandis que Lingard est désormais sans club après une mauvaise saison à Nottingham Forest. Mata est un agent libre après avoir été libéré par Galatasaray, Edinson Cavani est maintenant avec Boca Juniors après avoir marqué seulement sept buts pour Valence la saison dernière et Nemanja Matic a duré un an à l’AS Roma avant de passer au Stade Rennais.

À la fin de cette fenêtre de transfert, Erik ten Hag pourrait finir par déplacer jusqu’à 20 joueurs de Manchester United pendant son mandat. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Le temps nous dira comment les départs de cet été après avoir quitté Old Trafford, mais malgré tant de fans de United exhortant le club à remettre à De Gea un nouveau contrat, aucune autre équipe ne bat la porte pour signer le gardien sujet aux erreurs. Le Real Madrid et le Bayern Munich ont tous deux été touchés par une crise de gardiens cet été, mais aucun n’a saisi l’occasion de signer De Gea pour un transfert gratuit. Il est peu probable que Fred, Telles ou Elanga gardent Ten Hag éveillé la nuit, craignant qu’ils ne l’embarrassent avec des performances exceptionnelles dans leurs nouveaux clubs. Le manque d’intérêt de l’élite pour Maguire, Van de Beek, McTominay, Bailly et Williams en dit long sur le niveau réel de l’équipe de United.

Le fait qu’un club déplace jusqu’à 20 joueurs en l’espace de trois fenêtres de transfert suggère qu’il paie le prix d’une politique de recrutement défectueuse qui remonte à des années; Ten Hag est simplement le directeur qui a été chargé de superviser le projet de reconstruction. Mais aucune équipe ne peut faire de tels changements en gros et s’attendre à ce que le processus se déroule sans turbulences. United a désespérément besoin d’élever le niveau de son équipe au point où les clubs rivaux convoitent leurs joueurs plutôt que de leur tourner le dos lorsque l’occasion se présente de les signer.

C’est toujours une bonne mesure de la qualité des joueurs d’un club en voyant où ils évoluent. Les joueurs de Brighton & Hove Albion signent pour des clubs comme Liverpool ou Chelsea, tandis que le déménagement de Romeo Lavia à Stamford Bridge reflète bien Southampton et Manchester City, qui ont nourri le milieu de terrain dans leur jeunesse avant de le décharger aux Saints il y a un an. Il est difficile de se rappeler quand United a eu pour la dernière fois un joueur qui a si bien performé qu’il était recherché par des clubs d’une stature similaire. Marcus Rashford est peut-être le seul à l’avoir fait au cours des 10 dernières années.

Le défi pour Ten Hag est donc de se débarrasser des joueurs inférieurs dont il a hérité et de les remplacer par ceux qui intéresseront le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich dans les années à venir. C’est plus facile à dire qu’à faire, et cela n’arrivera pas rapidement, mais une certaine perspective est certainement nécessaire lorsqu’il s’agit d’évaluer où en est United en ce moment.