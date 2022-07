Ten Hag confirme la position de Lisandro Martinez après l’annonce de l’accord

Manchester United a confirmé sa troisième signature de l’été, Lisandro Martinez arrivant de l’Ajax dans le cadre d’un contrat d’une valeur allant jusqu’à 64 millions d’euros (54 millions d’honoraires fixes plus 10 millions de frais supplémentaires).

Martinez suit les contrats de l’arrière gauche Tyrell Malacia et du milieu de terrain Christian Eriksen, qui ont signé un contrat de trois ans.

Officiel et maintenant confirmé ! Lisandro Martínez rejoint Manchester United sur un contrat permanent avec l’Ajax, contrat jusqu’en juin 2027 avec une option pour une saison supplémentaire. 🔴🇦🇷🤝 #MUFC Les frais officiels s’élèvent à 55 millions de livres sterling (57 millions d’euros, paiements de solidarité compris) plus 10 millions d’euros supplémentaires. pic.twitter.com/0D9lb41KWa — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 17 juillet 2022

Le petit joueur argentin peut opérer en tant que défenseur central, arrière gauche ou milieu de terrain défensif, mais Erik ten Hag a déjà clairement indiqué qu’il le considérait principalement comme un défenseur central, ayant exclu ses chances de jouer au milieu de terrain.

S’adressant à ESPN néerlandais en 2021, Ten Hag a déclaré aux médias que “Daley Blind n’a pas la capacité de courir pour jouer au milieu de terrain”. Et Martinez non plus.

Erik ten Hag en janvier 2021: ‘Daley Blind n’a pas la capacité de courir pour jouer au milieu de terrain. Et Martinez non plus. (ESPN néerlandais) — Elko Born (@Elko_B) 18 juillet 2022

Et, avec Malacia susmentionné déjà signé pour jouer en tant qu’arrière gauche et avec Luke Shaw déjà au club, il semblerait que la seule place disponible pour l’Argentin serait sur le côté gauche de la défense.

Raphael Varane manquera-t-il ?

Avec Ten Hag cherchant à opérer dans une formation 4-2-3-1 cette saison, et avec Harry Maguire déjà confirmé comme capitaine du club pour la saison à venir, il semble que Martinez s’associera à l’Anglais dans la ligne de fond de premier choix de Manchester United. .

Erik ten Hag confirme que Harry Maguire continuera en tant que capitaine de Manchester United la saison prochaine 🔴 pic.twitter.com/Twp6g4OwHH — B/R Football (@brfootball) 11 juillet 2022

Cela soulève des interrogations sur l’avenir du vainqueur de la Coupe du monde Raphael Varane, qui n’a rejoint le club que 12 mois auparavant, et où il s’intègre dans les plans du Néerlandais.

Il est apparemment probable qu’il offrira une option de rotation à son nouveau manager, mais il reste à voir s’il pourrait déplacer Maguire dans le onze de départ au cours de la saison.

