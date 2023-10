Ten Hag comprend les huées de Manchester United : « Nous devons battre Crystal Palace »

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, dit qu’il comprend les huées après la dernière défaite de son équipe en Premier League – car « nous devons gagner » contre Crystal Palace.

United a battu Palace 3-0 en Coupe Carabao mardi, mais les Red Devils ont échoué samedi alors que le but de Joachim Andersen en première mi-temps a donné la victoire au club du sud de Londres.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti pour une quatrième défaite en Premier League en sept matchs cette saison, les supporters locaux d’Old Trafford ont montré leur frustration avec un chœur de huées.

Interrogé sur sa réaction après le match, Ten Hag a répondu : « Je comprends.

« Quand nous jouons à domicile ou à l’extérieur et que nous affrontons Crystal Palace, nous devons gagner. Avec tout le respect, je sais que chaque match de Premier League est très difficile, vous devez jouer de votre mieux et je comprends que les fans s’attendent à une victoire et nous nous n’avons pas gagné, nous avons perdu. »

United est 10e du classement, après avoir perdu quatre de ses sept premiers matchs pour la première fois depuis 1989, et Ten Hag sait que des améliorations sont nécessaires.

« Nous devons être plus cohérents », a-t-il déclaré. « L’exigence est que nous obtenions une série de victoires et que nous devons faire mieux que ce que nous faisons actuellement.

« Je peux vous donner des raisons mais vous l’expliquerez comme une excuse et il n’y a pas d’excuses, nous devons gagner. »

United accueillera Galatasaray en Ligue des champions mardi, et Burnley sera le prochain en Premier League à Old Trafford samedi.

