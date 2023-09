Ten Hag clarifie la substitution de Hojlund au milieu d’une réaction passionnée des fans

Le remplacement de Rasmus Hjlund par Anthony Martial lors de la défaite 3-1 de Manchester United contre Brighton à Old Trafford a déclenché une émeute parmi les supporters des Red Devils.

La colère envers le manager Erik ten Hag était évidente parmi les supporters de Manchester United après la défaite de leur équipe contre Brighton samedi en Premier League.

Cela pourrait peut-être signaler le début d’une réaction violente contre le Néerlandais de la part des fans du club.

Le joueur de 20 ans a été jeté dans le feu avec son inclusion surprenante dans la formation de départ de United à Old Trafford. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’international danois puisque Brighton s’est imposé 3-1 à l’extérieur.

Ten Hag a irrité les fans avec le remplacement de Hojlund

United a commencé fort, mais les visiteurs ont marqué les premiers sur un but bien inscrit d’un visage familier : Danny Welbeck. Plus tard dans la mi-temps, Hojlund pensait avoir égalisé, mais le but a été refusé en raison d’un examen de l’assistant vidéo (VAR).

La décision officielle indiquait que le ballon venait de sortir du jeu.

L’attaquant danois, acquis pour une somme proche de 90 millions de dollars cet été, a déployé un vaillant effort pour égaliser après la pause. Le deuxième but du match serait marqué par l’équipe à l’extérieur, Pascal Gross augmentant l’avance de son équipe.

Par conséquent, Erik ten Hag a indigné la majeure partie du public local en éliminant Hojlund et en le remplaçant par Anthony Martial. La décision a été accueillie par un chœur retentissant de huées de la part de la foule d’Old Trafford.

Malheureusement pour le Néerlandais, les choses ont empiré quelques minutes plus tard alors que Brighton augmentait son avance. Joao Pedro a marqué pour l’équipe à l’extérieur pour ajouter l’insulte à la blessure de l’équipe de Ten Hag.

Qu’a dit le Néerlandais ?

Après le match, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait éliminé la plus grande menace de son équipe, l’ancien coach de l’Ajax a affirmé que le joueur n’était pas prêt à jouer 90 minutes en raison d’une blessure.

« Tout le monde sait qu’il est arrivé avec un petit problème. Nous l’avons construit au cours des trois ou quatre dernières semaines, mais il n’est pas prêt pour un match complet et nous avons beaucoup de matchs à jouer dans des délais très courts, nous devons donc développer sa forme physique. S’il se blesse parce qu’il n’est pas capable de jouer 90 minutes, nous serons bien plus loin que nous ne le souhaiterions.

Les huées, a-t-il affirmé, « étaient généralement positives », avant d’ajouter : « Je pense que c’est parce que Hojlund s’est retiré, mais je ne veux pas en discuter, donc je ne sais pas.

« Vous voyez les fans dès le premier instant à Old Trafford, l’accueil a été super, il a très bien joué, c’était bien qu’ils aient donné ce signal, vont lui donner confiance. Il est arrivé avec un petit problème, il n’est pas prêt pour un match entier », a déclaré Ten Hag à Sky Sports.

Crédit photo : IMAGO / PA Images