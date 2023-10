Ten Hag après la dernière défaite de Man Utd : nous resterons ensemble

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que tout le monde au club restait « ensemble » après la défaite 3-2 contre Galatasaray en Ligue des champions mardi.

Il s’agit de la sixième défaite de United lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues – une forme torride les a laissés en bas du groupe A de la Ligue des champions et 10e de la Premier League.

« La saison dernière a été brillante, formidable, plus que ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais dans ce projet aussi, il y aurait des lacunes et ce moment est une période très difficile », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Nous nous battons ensemble, nous resterons ensemble, nous sommes les uns derrière les autres ; moi, les réalisateurs et l’équipe tous ensemble, nous nous battrons. Nous savons que nous ferons mieux et ensemble nous en sortirons.

« Je suis responsable de cette équipe, de ce résultat, avec mon effectif. Nous devons faire mieux mais j’ai aussi vu une équipe avec un grand esprit, et aussi soutenue par le public du début à la fin. Au final, le Les fans sont déçus comme nous. Mais ce qui est bien avec cette équipe, c’est qu’à chaque fois ils trouvent de l’énergie. »

Le gardien André Onana a fait une passe bâclée à l’attaquant de Galatasaray Mauro Icardi, ce qui a conduit Casemiro à donner un penalty et à être expulsé. L’erreur survient après un début de vie difficile à Old Trafford, après une erreur lors de sa précédente défaite en Ligue des champions qui a permis au Bayern Munich d’ouvrir le score.

« Nous sommes satisfaits de notre groupe de gardiens », a déclaré Ten Hag. « La saison dernière, André a participé à une finale de la Ligue des Champions et peut être l’un des meilleurs gardiens du monde. Nous avons déjà vu ses grandes capacités et aussi sa personnalité. Il fera une erreur et rebondira, et il le fera. encore une fois, j’en suis sûr », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucune excuse. Peut-être que nous sommes déséquilibrés [on the] côté gauche, mais nous ne pouvons toujours pas commettre les erreurs que nous commettons et nous devons faire mieux, c’est aussi simple que cela.