Ten Hag admet son inquiétude concernant la liste des blessés de Manchester United

Erik ten Hag a admis que l’allongement de la liste des absents de Manchester United était une « préoccupation » et a déclaré qu’il avait rarement été en mesure de jouer contre sa meilleure équipe pendant son séjour à Old Trafford.

Harry Maguire est le dernier joueur à se blesser, l’excluant du voyage au Bayern Munich avec Raphaël Varane, Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Sofyan Amrabat, Aaron Wan-Bissaka et Kobbie Mainoo.

Jadon Sancho et Antony ne sont pas non plus disponibles pour la sélection, tandis que le milieu de terrain néerlandais Donny van de Beek n’a pas été inscrit pour la Ligue des champions.

La longue liste de joueurs disparus a rendu la tâche de United encore plus difficile en Allemagne face à une équipe du Bayern Munich qui n’a pas perdu un match de phase de groupes de la Ligue des champions depuis près de 10 ans.

« Une chose est vraie, depuis le début de la saison dernière, je n’ai presque jamais commencé avec le meilleur onze de départ, c’était toujours quelque chose comme une blessure », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse à Munich mardi.

« Mais il faut faire avec et nous obtenons toujours des résultats, mis à part la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C’est une préoccupation mais c’est pourquoi nous avons construit l’équipe avec de la profondeur, pour pouvoir y faire face. L’équipe peut y faire face. .

« Les blessures arrivent toujours dans le football de haut niveau parce que nous vivons à la limite et les blessures arrivent. Nous analysons pourquoi les choses arrivent, mais nous devons aussi faire face aux faits et il s’agit toujours des joueurs disponibles. Nous avons une équipe forte et nous il faut en tirer le meilleur. »

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, et le gardien de but Andre Onana, s’adressent à une conférence de presse à la veille de leur match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

United espère rebondir contre le Bayern après la défaite 3-1 contre Brighton samedi.

Parlant des champions d’Allemagne, Ten Hag a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret de ne pas avoir signé Harry Kane, qui a déménagé à l’Allianz Arena cet été, mais a mis en garde ses joueurs sur le défi auquel ils seront confrontés à Munich.

« Ils ont des joueurs très attrayants, très habiles, on ne peut pas rester concentré pendant une seconde, une fraction de seconde, car ils ont tellement de classe individuelle », a ajouté le Néerlandais.

« Mais ils vous laissent aussi parfois de l’espace mais nous sommes très respectueux du Bayern, surtout en Ligue des Champions, surtout en phase de groupes à domicile, ils sont très forts, mais nous attendons avec impatience parce que nous aimons le défi et nous avons confiance en nous. »

Pendant ce temps, André Onana a balayé les critiques concernant sa dispute sur le terrain avec Maguire lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. L’expert de Sky Sports, Jamie Carragher, a qualifié la réaction d’Onana à une erreur de Maguire d' »exagérée », mais le gardien camerounais insiste sur le fait qu’il n’y a aucun problème avec le défenseur anglais.

« Harry est un très bon gars, j’ai de bonnes relations avec lui », a déclaré Onana.

« Je lui ai parlé ce matin avant de décoller [to Munich]. Que s’est-il passé là [in the U.S.] a été fait juste après le match. Je ne pense pas que nous devons trop donner sur ce qui s’est passé, nous sommes des grands et ce qui s’est passé sur le terrain reste sur le terrain. Nous avons une bonne relation. »