Ten Hag a provoqué un débrayage contre Tottenham

Cristiano Ronaldo a suggéré que sa relation avec Erik ten Hag était rompue après s’être senti “provoqué” par le manager de Manchester United pour qu’il sorte pendant le match contre Tottenham Hotspur.

Dans la deuxième partie de son interview avec Piers Morgan sur TalkTV, diffusée au Royaume-Uni jeudi, Ronaldo a déclaré qu’il se sentait méprisé par Ten Hag après que le patron de United ait affirmé qu’il ne soumettrait pas le joueur de 37 ans à une apparition tardive contre Manchester. City pour ensuite essayer de le faire entrer pendant trois minutes contre les Spurs, incitant l’attaquant à partir tôt.

“Tu ne me mets pas contre Manchester City par respect pour ma carrière et tu veux me mettre trois minutes contre Tottenham ?” dit Ronaldo. “Cela n’a pas de sens. Je pense qu’il l’a fait exprès. Je me suis senti provoqué non seulement à cause de ce match, mais avant.

“Il ne respecte pas la façon dont je devrais le mériter. Mais c’est ce que c’est. C’est probablement pourquoi, le match contre Tottenham, je suis parti.

“L’entraîneur n’avait pas de respect pour moi. C’est pourquoi la relation est comme elle est. Il n’arrête pas de dire dans la presse qu’il est venu vers moi et qu’il m’aime bla, bla, bla mais que ce n’est que pour la presse , 100 %.

“Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toi.”

Ronaldo, qui doit arriver au Qatar avec le Portugal vendredi avant la Coupe du monde, a déclaré qu’il était “difficile de dire” s’il sera toujours un joueur de United après le tournoi après son interview explosive avec Morgan.

Cependant, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus a rejeté la suggestion qu’aucun club ne soit disposé à le signer malgré des sources proches de United insistant sur le fait qu’une offre de l’Arabie saoudite est la seule qu’ils aient reçue depuis l’été.

“Ce qu’ils disent ces trois derniers mois est complètement nul et faux”, a déclaré Ronaldo.

“Ils disent qu’ils m’offrent ceci et cela, et beaucoup de présidents et de directeurs en parlent, ils me rejettent. C’est un mensonge complet, ils mentent. Parce que ce n’est pas ce qui s’est passé. J’ai beaucoup de clubs, pas beaucoup, quelques clubs qui ils veulent que je signe et je n’y suis pas allé parce que je me sens bien ici, c’est la vérité.

“Ce que la presse continue de dire, les ordures, c’est que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux. Et j’étais heureux ici pour être honnête, j’étais motivé pour faire une belle saison ici. Mais ils continuent de répéter que personne ne veut de Cristiano. Comment ils ne veulent pas d’un joueur qui a marqué 32 buts l’an dernier ?”

Ronaldo a également laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite “sur-le-champ” si le Portugal remportait la Coupe du monde au Qatar, mais a déclaré que si cela ne se produisait pas, il prévoyait de jouer encore trois ans jusqu’à ce qu’il atteigne 40 ans.

Il a également fait l’éloge de Lionel Messi, son concurrent de longue date, qui devrait disputer sa dernière Coupe du monde avec l’Argentine.

“Un joueur incroyable est magique, top”, a ajouté Ronaldo.

“J’ai une excellente relation avec lui. Je ne suis pas un ami de lui en termes de, ce que je veux dire par ami, c’est le gars qui était avec vous dans votre maison, parlant au téléphone, non, mais c’est comme un coéquipier.

“C’est un gars que je respecte vraiment pour la façon dont il parle toujours de moi. Que vais-je dire de Messi? Un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football.”