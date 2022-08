Ten Hag a donné le baptême du feu à la nouvelle réalité de Man Utd

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Erik ten Hag a exprimé sa surprise de voir Manchester United capituler face à une défaite 4-0 à Brentford qui laisse les Red Devils en bas de la Premier League pour la première fois en 30 ans.

Mais après seulement deux matchs en charge, le Néerlandais suit un cours intensif sur la nouvelle réalité de United.

Les 20 fois champions d’Angleterre ont maintenant perdu sept matches de championnat consécutifs à l’extérieur pour la première fois depuis 1936.

Cette course comprenait des raclées similaires à Manchester City, Liverpool et Brighton. En effet, United a encaissé quatre buts ou plus à sept reprises en Premier League depuis le début de la saison dernière.

Tout espoir d’une nouvelle aube sous l’ancien patron de l’Ajax a été anéanti par les mêmes échecs sur et en dehors du terrain qui ont persisté pendant une décennie de déclin à Old Trafford.

Le prédécesseur de Ten Hag, Ralf Rangnick, a mis fin à son misérable sort de gardien la saison dernière en déclarant que l’équipe de United avait besoin d’une “chirurgie à cœur ouvert” et jusqu’à 10 nouveaux joueurs après avoir travaillé pour une sixième place en Premier League.

Après deux matchs dans la nouvelle saison, seuls trois nouveaux visages sont arrivés sous la forme de Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

L’équipe de United est sans doute encore plus faible que la saison dernière avec Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic et Juan Mata étant partis gratuitement, tandis que le gardien Dean Henderson a rejoint Nottingham Forest en prêt.

La fenêtre de transfert de United a plutôt été dominée par deux mouvements qui ne se sont pas produits.

Malgré le désespoir de Barcelone de vendre, Frenkie de Jong a résisté à la chance de retrouver son ancien patron de l’Ajax.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, tient à écourter son deuxième passage à Old Trafford mais ne trouve pas de prétendant à la Ligue des champions prêt à payer pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Les propriétaires du club, la famille américaine Glazer, sont à nouveau au premier plan de la fureur des supporters.

Les protestations avant la défaite 2-1 à domicile contre Brighton le week-end dernier ont forcé la boutique du club à fermer avant le coup d’envoi.

D’autres manifestations sont prévues pour le prochain match de United à domicile contre Liverpool, un match qui a été reporté en mai 2021 lorsque les supporters ont pris d’assaut le terrain d’Old Trafford pour protester contre les projets de Super League européenne.

“Le moment est venu pour la famille Glazer de vendre le club de football”, a déclaré l’ancien capitaine de United, Gary Neville.

“Les personnes au-dessus de lui auraient dû savoir que c’était une situation inacceptable de confier cette équipe à Erik ten Hag.”

L’absence de stratégie de transfert coordonnée au club a été révélée cette semaine alors que United se serait retiré d’un transfert pour l’attaquant de Bologne, Marko Arnautovic, âgé de 33 ans, en raison d’une réaction violente des fans.

L’intérêt pour une autre cible, Adrien Rabiot, a été vivement critiqué par l’ancien milieu de terrain de United Lou Macari sur la chaîne de télévision interne du club.

Pendant tout ce temps, Ten Hag doit faire demi-tour sur un navire qui coule avec l’équipe dont il a en grande partie hérité.

“Je leur ai demandé de jouer avec conviction et d’assumer la responsabilité de votre performance et c’est ce que nous n’avons pas fait”, a-t-il déclaré.

“Il semble que ce qui s’est passé dans le passé, la saison dernière, entre dans cette saison et nous devons changer cela rapidement.”

United a eu besoin de changement au cours des neuf dernières années depuis que l’ancien patron légendaire Alex Ferguson a pris sa retraite.

Ten Hag est le sixième manager à occuper le poste de United depuis lors.

Mais à moins qu’il n’y ait une restructuration plus fondamentale dans la gestion du club, United semble condamné à répéter les mêmes erreurs alors qu’il atteint de nouveaux creux.