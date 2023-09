Ten Hag a besoin de résultats rapides à Man United pour éviter un sort familier

Erik ten Hag s’est révélé être le manager dur dont Manchester United avait besoin lorsqu’il a été embauché pour prendre les commandes à la fin de leur sombre saison 2022-23. Mais l’ancien entraîneur de l’Ajax risque de voir l’aspect footballistique de son travail s’effondrer à Old Trafford.

Le joueur de 53 ans a déclaré vendredi dernier qu’il avait hérité d’une « culture du mal » à son arrivée au club il y a 16 mois et qu’il avait fait preuve d’audace et de détermination pour tenter de gérer le malaise au sein de l’équipe. Qu’il s’agisse de forcer les joueurs à courir huit milles sur le terrain d’entraînement en guise de punition pour avoir couru huit milles de moins que Brentford lors d’une défaite 4-0 en août 2022, ou encore d’appeler publiquement Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Jadon Sancho pour ne pas avoir respecté ses normes sur et En dehors du terrain, Ten Hag a exercé son autorité. Et, malgré les problèmes disciplinaires qu’il a rencontrés au sein d’une équipe qui a nécessité une refonte majeure – comme ESPN l’a rapporté le mois dernier, il a remplacé près de 20 joueurs depuis qu’il a pris les commandes – Ten Hag a guidé United vers une troisième place et atteint deux victoires majeures. finales la saison dernière, en remportant une en Coupe Carabao.

Mais tout ne va pas bien à Old Trafford. Le club le plus grand et le plus titré de Premier League (du moins historiquement) est désormais au bord d’une nouvelle crise. Avec des matchs consécutifs à l’extérieur contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et Burnley en Premier League cette semaine, les choses pourraient empirer avant de commencer à s’améliorer. L’histoire de United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 montre une tendance inquiétante des managers qui se heurtent à des turbulences après une première saison impressionnante et ne parviennent pas ensuite à inverser la tendance en leur faveur. Ten Hag n’en est pas encore là, mais les nuages ​​s’amoncellent et les résultats – la mesure par laquelle tous les managers sont jugés – se détériorent.

Depuis qu’il a mis fin à six années de disette de Man United en remportant la finale de la Coupe Carabao contre Newcastle United le 26 février, l’équipe de Ten Hag a subi une chute alarmante en termes de forme et de résultats. Jusqu’à et y compris cette victoire 2-0 contre l’équipe d’Eddie Howe à Wembley, Ten Hag’s United avait remporté 72,5 % de ses matchs toutes compétitions confondues. Depuis ce jour, le pourcentage de victoires de United est tombé à 51,9 %, et la perte de forme prolongée leur a permis de réaliser le pire début de saison du club depuis 1989-90 en perdant trois de leurs cinq premiers matchs de cette campagne. À l’extérieur, United n’a remporté qu’un seul point sur 27 possibles lors de matchs contre les 10 meilleurs adversaires et n’a remporté que trois victoires lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur d’Old Trafford, toutes compétitions confondues.

Tactiquement, Ten Hag a également eu du mal à se montrer capable de changer la donne de manière positive. Lors de la défaite 7-0 à Liverpool en mars, il a déployé l’avant-centre Wout Weghorst comme numéro 10, Rashford comme seul attaquant et a placé Bruno Fernandes sur la gauche, sans cibler les faiblesses défensives de l’arrière droit de Liverpool Trent Alexander. Arnold. Il a également été déjoué par Pep Guardiola lors de la défaite en finale de la FA Cup contre Manchester City, tandis que la défaite 3-1 de samedi contre Brighton & Hove Albion à Old Trafford est survenue après que l’entraîneur des Seagulls, Roberto De Zerbi, a mis moins de 20 minutes pour annuler le stratagème tactique de Ten Hag. jouer avec une formation en diamant au milieu de terrain.

La dernière décennie montre une tendance inquiétante des managers de Manchester United à se retrouver dans des turbulences après une première saison impressionnante et à ne jamais s’en remettre complètement. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Ten Hag a beaucoup de crédit en banque depuis la saison dernière. La hiérarchie de United l’a embauché avec l’espoir qu’il faudrait du temps pour rendre l’équipe véritablement compétitive, et Ten Hag a sans doute surperformé lors de sa première campagne à la tête. Mais José Mourinho a fait de même lorsqu’il a remporté la Coupe Carabao et la Ligue Europa lors de sa première saison. L’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter Milan et du Real Madrid n’a pas pu démarrer avant de perdre son emploi quatre mois après le début de son troisième mandat suite à une rupture de ses relations avec ses patrons d’Old Trafford et les joueurs du club.

L’incapacité à obtenir les signatures qu’il souhaitait, associée à la réticence et/ou à l’incapacité de United à se séparer des joueurs dont il ne voulait pas – Anthony Martial étant l’exemple le plus notable – a favorisé un sentiment de rancune envers Mourinho qui a accéléré sa chute. Ten Hag s’en sort mieux que Mourinho lorsqu’il s’agit d’atteindre ses objectifs, mais ce succès pour obtenir qui il veut pourrait encore jouer contre lui si les résultats continuent de stagner.

Le milieu de terrain Mason Mount et le gardien André Onana rendront-ils vraiment United meilleur ? L’avant-centre Rasmus Højlund est-il vraiment un meilleur pari à long terme que Harry Kane ? Ten Hag a-t-il eu raison de faire pression pour le milieu de terrain Sofyan Amrabat dans les derniers jours du mercato ? Les réponses à ces questions viendront avec le temps, mais il est juste de dire que Ten Hag a mal évalué la capacité de Weghorst à faire la différence après son arrivée en prêt de Burnley en janvier et Antony, qui est en congé, n’a pas fait grand-chose pour y réfléchir. comme tout sauf une erreur coûteuse depuis que Ten Hag a fait de sa signature de 85 millions de livres sterling une priorité au début de la saison dernière.

Même si les résultats dicteront toujours le sort d’un manager, son sens tactique et sa capacité à identifier un joueur sont des facteurs importants qui peuvent renforcer le soutien de la salle de conférence et du vestiaire. Nous attendons toujours « Eureka! » de Ten Hag. moment, cependant, en termes de signature transformatrice ou de changement tactique gagnant du match.

En inculquant la discipline et en imposant des normes rigoureuses à ses joueurs, Ten Hag remplit un élément clé de sa description de poste, mais cela ne suffit pas pour un club de la stature de United. Ce qui compte le plus, ce sont les résultats et le style, et Ten Hag échoue dans ces deux domaines.

Les blessures n’aident pas, et l’incertitude constante entourant l’avenir des propriétaires du club, la famille Glazer, est une autre distraction indésirable. Mais ce dont Ten Hag a plus que tout besoin en ce moment, c’est d’une performance convaincante et d’une victoire. Être un dur à cuire ne suffira pas à atténuer la pression.