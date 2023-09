Ten Hag a abandonné Garnacho car les performances n’étaient « pas assez bonnes »

MANCHESTER, Angleterre — Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a révélé qu’Alejandro Garnacho avait été exclu après les deux premiers matchs de la saison parce que ses performances n’étaient « pas assez bonnes ».

Garnacho a débuté contre les Wolves et Tottenham en août, mais a été exclu de l’équipe pendant cinq matchs avant de revenir dans l’équipe avec un but lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace mardi.

C’était le premier but du joueur de 19 ans de la saison et Ten Hag a exhorté l’attaquant à continuer de s’améliorer.

« Vous avez vu qu’au début de la saison nous l’avons affronté, sa contribution n’était pas assez bonne », a déclaré Ten Hag.

« Vous voyez toujours qu’il est une menace dans le jeu même s’il ne joue pas très bien. Il doit apprendre quand il fait son travail en défense. Il aura toujours son moment et il sera toujours décisif car il a de grandes qualités. .

« Je veux voir comme aujourd’hui, il entre dans la surface au bon endroit pour finir.

« Je pense qu’il est tout à fait normal pour un joueur de son âge qu’il y ait de la place pour beaucoup d’amélioration. Tout le monde l’aime, les fans l’aiment, l’équipe l’aime, je l’aime bien, mais nous devons aussi exiger de lui et Poussez-le car il peut agir à un très haut niveau mais il doit le montrer tous les jours.

En plus de Garnacho, Ten Hag a également donné le départ à Mason Mount, Raphaël Varane et Harry Maguire alors que United réservait sa place au quatrième tour de la Coupe Carabao.

Il n’y avait encore aucune place pour Jadon Sancho, qui a été banni de l’entraînement de l’équipe première suite à sa rupture publique avec Ten Hag après avoir été exclu de l’équipe pour le match de United contre Arsenal début septembre.

Sofyan Amrabat a fait ses débuts complets après avoir été remplacé tardivement lors de la victoire 1-0 contre Burnley samedi et a impressionné malgré un début de match à l’arrière gauche en l’absence de Sergio Reguilón.

« Sofyan est un joueur, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons recruté. Là où l’équipe a besoin de lui, il jouera et il pourra jouer à plus de postes », a déclaré Ten Hag.

« Chaque joueur a sa meilleure position mais il donne une certaine dynamique dans le jeu. Nous l’avons vu aujourd’hui mais aussi pour lui et pour de nombreux joueurs, nous venons de commencer.

« Ce processus a été un peu interrompu par les nombreuses blessures que nous avons, car lorsque vous pouvez jouer longtemps avec la même équipe, vous obtenez des routines, les joueurs apprennent les uns des autres et c’est plus automatique.

« Vous voyez Mason, Amrabat, vous voyez aussi d’autres, ils peuvent contribuer à notre jeu et ils le feront. »