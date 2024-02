Temu est-il en sécurité ? Un procès affirme que l’application pirate « littéralement tout »

Si vous avez prêté attention aux publicités du Super Bowl dimanche, vous n’auriez sûrement pas pu manquer la multitude de publicités pour Temu.

La plate-forme de commerce électronique soutenue par la Chine a diffusé trois publicités pendant le grand match et deux autres après, coûtant probablement plus de 30 millions de dollars au total pour les créneaux de diffusion convoités – mais extrêmement coûteux. Pourtant, l’investissement semble avoir déjà porté ses fruits, l’application Temu se classant lundi au deuxième rang du classement Apple des applications gratuites les plus téléchargées.

Mais tandis que Temu promet que ses bas prix sur tout, des vêtements à la technologie, permettent aux clients de « faire leurs achats comme un milliardaire », certains de ces clients affirment que cette promesse est un stratagème pour permettre à l’application elle-même de faire des achats – pour les données privées des utilisateurs.

Des recours collectifs allèguent un système de collecte de données « malveillant »

Lors de la controverse la plus récente, un groupe de plaignants de plusieurs États ont intenté un recours collectif contre Temu et sa société mère PDD Holdings Inc., affirmant que l’application viole les droits à la vie privée des utilisateurs en collectant secrètement leurs données et en ne les divulguant pas. une option pour consentir effectivement.

La poursuite affirme que les experts qui ont examiné l’application ont découvert qu’elle était “délibérément et intentionnellement” chargée d'”un arsenal complet d’outils pour exfiltrer pratiquement toutes les données privées sur l’appareil d’un utilisateur et effectuer presque toutes les actions malveillantes lors du déclenchement d’une commande à partir d’un serveur distant”. Cela, affirme-t-il, donne à l’entreprise accès à « littéralement tout ce qui se trouve sur votre téléphone ».

“Cela est particulièrement préoccupant, étant donné que les informations biométriques telles que les caractéristiques faciales, les empreintes vocales et les empreintes digitales sont des caractéristiques immuables qui peuvent être utilisées à mauvais escient par des acteurs peu scrupuleux”, indique le procès, affirmant également que ce processus donne à Temu l’accès aux messages privés et aux paramètres du téléphone d’un utilisateur. et services de localisation.

Les experts impliqués dans l’affaire affirment que les « preuves irréfutables » qu’ils ont trouvées, y compris la preuve présumée que « de grands efforts ont été déployés pour cacher intentionnellement » le caractère intrusif du logiciel, font de Temu « le logiciel malveillant/spyware le plus dangereux actuellement en circulation », en particulier en ce qui concerne la Chine.

Quelques mois auparavant, un autre recours collectif alléguait que Temu n’avait sciemment pas réussi à sécuriser les informations personnelles des clients et avait permis aux pirates informatiques de voler les données des utilisateurs. Cela a conduit à des rapports au Better Business Bureau sur la vente ou la fuite des informations de carte de crédit et bancaires des clients de Temu après avoir utilisé l’application, indique le procès.

Sur son site internet, Temu dit qu’il se soucie “profondément de la vie privée”. Il indique également qu’il ne « vend » pas d’informations personnelles au sens traditionnel du terme, et qu’il ne les fournit qu’à certaines entités afin de créer un service meilleur et plus personnalisé pour les utilisateurs.

La société a également partagé une déclaration avec CBSqui a été le premier à rapporter la nouvelle du procès, a déclaré : « Nous nions catégoriquement les allégations et avons l’intention de nous défendre vigoureusement contre ces poursuites sans fondement… Nos pratiques en matière de confidentialité sont conformes aux normes de l’industrie et sont divulguées de manière transparente dans notre politique de confidentialité. Temu a également une section « autorisations » dans l’application et le site Web Temu qui explique clairement les fonctionnalités de l’appareil auxquelles Temu a accès et n’a pas accès. Nous ne vendons pas de données client à des tiers.

Autres controverses impliquant Temu

D’autres applications appartenant à des Chinois ont récemment fait l’objet de préoccupations croissantes en matière de confidentialité des données, en particulier avec l’essor de TikTok, car aucune entreprise en Chine ne peut légalement refuser si le gouvernement exige l’accès à ses données.

Le récent procès cite l’application d’achat en ligne Pinduoduo – qui appartient également à PDD Holdings Inc. – comme autre exemple, affirmant qu’elle a été récemment suspendue du Google Play Store en raison de la présence de logiciels espions.

Mais au-delà de sa sécurité et de sa propriété, le modèle économique de Temu lui-même a également fait l’objet d’un autre examen minutieux concernant ses produits et la manière dont ils sont fabriqués.

Un rapport du Congrès publié en juin 2023 a déclaré qu’il existe un « risque extrêmement élevé » que les chaînes d’approvisionnement de Temu aient recours au travail forcé, en violation de la loi américaine qui bloque les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang, à moins qu’il n’y ait la preuve que les produits ont été fabriqués sans ce travail. Temu a déclaré dans le rapport qu’elle ne menait pas d’audits pour vérifier si ses fournisseurs respectaient la loi anti-travail forcé.

Les prix sont-ils trop beaux pour être vrais ?

Depuis son lancement en 2022, l’attrait de Temu s’est concentré sur ses prix bas, voire gratuits, si vous en faites la promotion, pour chaque type de produit.

Dans une déclaration à TEMPSun porte-parole de Temu a déclaré qu’elle pouvait offrir des prix bas grâce à son « vaste réseau de commerçants, de partenaires logistiques et [Pinduoduo’s] écosystème établi construit au fil des années.

Mais au lieu d’être connue pour ses coûts, c’est la qualité qui semble faire la réputation de l’entreprise.

Temu a un 2,5 étoiles Bureau d’amélioration des affaires note, et la plupart des Avis des clients revendiquez un problème, comme son service client « horrible », ses erreurs de livraison, ses astuces de tarification et ses articles de mauvaise qualité.

Il existe cependant quelques critiques élevées, qui détaillent principalement les sceptiques agréablement surpris après avoir reçu leurs commandes.

Étant donné que les fournisseurs de Temu sont principalement situés à l’étranger, les prix sont compensés par une fenêtre d’expédition moyenne de 23 jours, ce qui pourrait dissuader certains utilisateurs habitués au calendrier de livraison d’Amazon Prime de deux jours.

Pourtant, des dizaines de millions d’Américains reçoivent des colis Temu chaque année, donc apparemment, ni la confidentialité des données ni les mauvaises critiques ne peuvent battre l’attrait d’une bonne affaire.

