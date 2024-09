Tems éblouit en rouge lors d’un concert à Toronto et reçoit la certification Or pour « Me & U »

TEMPS a proposé des looks et un style spectaculaires tout au long de son « Born In the Wild »« tournée. Après avoir conclu l’étape américaine avec des performances surprises de John Legend et Ayra Starrelle s’est rendue à Toronto, au Canada, où elle a continué à impressionner. Pour sa performance à Toronto, elle a ébloui la foule dans une combinaison à franges rouge vif, associée à son maquillage impeccable.

Parmi les participants notables du concert, il y avait Canardqui a été aperçue dans la section VIP, hochant la tête au rythme de la musique. Malgré un rhume, Tems n’a pas laissé cela l’empêcher de livrer un spectacle inoubliable. « J’ai un rhume, mais nous allons danser pour faire disparaître ce rhume », a-t-elle déclaré au public.

Tems a interprété un medley de chansons de son premier album, « Born In The Wild », ainsi que des morceaux préférés des fans de ses projets précédents. L’un des moments forts de sa tournée au Canada a été lorsque son titre à succès « Me & U » a été officiellement certifié disque d’or au Canada, après avoir été vendu à plus de 40 000 exemplaires.

Voir des photos d’elle lors de son concert au Canada :

Regardez-la recevoir sa plaque ici :