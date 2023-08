Tempur dévoile le cockpit Starfield « NASA Punk »

Peu importe votre âge. Planter vos fesses dans un faux cockpit de la NASA ne manquera pas d’exciter les sens et l’imagination de tous ceux qui ont un jour coché à côté de « astronaute » lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils veulent être quand ils grandir. Désormais, Xbox et Tempur disposent de leur propre fausse configuration de cockpit qui donne à certains joueurs la possibilité de se déplacer dans l’espace avec des commandes à double joystick. Cependant, vous devrez voyager jusqu’en Allemagne ( et éventuellement le Royaume-Uni) planter vos fesses dans le fauteuil du capitaine.

Selon Tempur, la soi-disant « Dream Chair » est actuellement disponible pour ceux qui visitent le stand Xbox à la Gamescom. exposition en Allemagne. Le siège a été conçu par le designer et artiste britannique Nicholas Alexander, et bien que le siège puisse pivoter d’un côté à l’autre, vous ne pouvez pas le pousser vers l’écran de visualisation, comme un pilote de jeu que vous voyez dans certains jeux. Starfield propres vidéos promotionnelles. Pourtant, le cockpit comprend tous les cadrans aléatoires, interrupteurs et lumières clignotantes pour vous donner l’impression que vous pilotez un vaisseau sophistiqué.

Le compte Twitter de Xbox a partagé une vidéo rapide de l’installation accompagnée d’un discours inspirant, voire intellectuellement dénué, soulignant le lien de l’entreprise avec la mousse à mémoire de forme. développé pour la première fois pour la NASA astronautes. Xbox et Bethesda ont essayé d’inventer cette esthétique « NASA-Punk », et bien qu’ils ne soient certainement pas les premiers à s’intéresser au lo-fi du travailleur, ils ci-f je style comme Extraterrestre ou L’étendue, vous devez le confier aux concepteurs pour capturer l’impression du profane d’un cockpit plausible. Il suffit d’ignorer tout Champ d’étoiles et la marque Tempur.

Dans un communiqué, Marcos Waltenberg, directeur des partenariats mondiaux de Xbox, a qualifié la configuration de « cockpit modulaire » qui « reflète astucieusement Champ d’étoiles gameplay pour donner aux joueurs le sentiment de véritablement diriger leur propre vaisseau.

La véritable « Dream Chair » installée à la Xbox Le stand de la Gamescom comprend une chaise coussinée de marque Tempur avec deux joysticks en aluminium sur chaque accoudoir . Le grand appareil semblable à un cockpit arbore un grand écran incurvé. L’écran n’offre pas aux utilisateurs une expérience Starfield complète. Plutôt, il s’agit d’un « vol en jeu à travers l’univers de Starfield », qui comprend apparemment une petite section de vol qui ne représente qu’une partie du jeu complet.

Vous ne pouvez pas acheter la Dream Chair, mais un individu chanceux pourrait éventuellement mettre la main dessus. Après la Gamescom, le Champ d’étoiles la configuration sera exposée dans le magasin Saturn Xperion à Cologne, en Allemagne. Il finira par arriver au magasin Tempur de Westfield, Stratford au Royaume-Uni. Après cela, il sera vendu aux enchères lors d’un tirage au sort caritatif, mais la société n’a pas fourni plus de détails sur comment et quand les fans de Bethesda peuvent placer leur enchère. .