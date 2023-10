Temptation Island India : Mouni Roy confirmé comme hôte ? Karan Wahi participera avec son ex-GF Uditi Singh

Île de la Tentation a un énorme fan qui le suit en Amérique. Beaucoup d’Indiens aiment aussi la série et maintenant nous allons tous voir la version indienne de la série. Oui, l’Inde va obtenir son adaptation de Temptation Island. Île de la Tentation Inde saison 1 Tout est prêt à commencer où les couples mettront leur relation à l’épreuve en séjournant avec des célibataires chauds dans le cadre enchanteur d’un paradis tropical appelé Temptation Island. Les candidats se placeront dans un environnement plein de charme et resteront avec des célibataires chauds et devront contrôler leurs sentiments, leurs désirs et affronter les tentations.

On parle beaucoup de la série en ce moment. Il y a des rapports sur les noms des candidats qui apparaîtront dans l’émission. Plus tôt, selon les rapports de Telly Chakkar, les noms du couple d’influenceurs Unnati Malharkar et Manav Chhabra se sont présentés comme candidats confirmés.

Karan Wahi entrerait-il dans la série avec son ex-petite amie ?

Désormais, selon les informations publiées sur le même portail, Karan Wahi entrera dans l’émission et son ex-petite amie Uditi Singh a également été approchée pour l’émission. Cependant, rien n’a encore été confirmé. Plus tôt, Bollywoodlife a annoncé que l’actrice de télévision Nia Sharma allait également participer à Temptation Island India.

Elle entrerait dans l’émission en tant que candidate wild card. On a beaucoup parlé de l’animateur de l’émission. Les derniers rapports d’Entertainment News indiquent que Mouni Roy animera l’émission.

Mouni Roy accueillera-t-il Temptation Island India ?

Selon Etimes, Mouni Roy a été finalisé comme hôte de Île de la Tentation Inde. Cependant, rien n’est encore confirmé.

Karan Kundrra aurait également été approché pour animer l’émission. Quelques rapports affirmaient également que Bigg Boss OTT2 finaliste, Abhishek Malhan alias Fukra Insaan se voit également proposer d’héberger Île de la Tentation Inde. La star de Bollywood Kangana Ranaut est également approchée pour animer la version indienne de L’Île de la Tentation.

Île de la Tentation sera diffusé très prochainement exclusivement sur JioCinema.