TEMPTATION Island a été surnommée «trash TV gold» par les fans après que Casey Starchak ait regardé sa petite amie coucher avec un autre concurrent.

L’émission de téléréalité américaine – diffusée à l’origine aux États-Unis il y a deux ans – est actuellement diffusée au Royaume-Uni sur E4 pour la première fois.

L’émission sauvage parle de couples qui sont dans une bonne relation et qui veulent tester leur engagement l’un envers l’autre.

Ils vont ensemble dans une villa, mais sont entourés de célibataires pour voir s’ils sont tentés de s’éloigner de leur partenaire.

Ashley Howland et Casey, qui se fréquentaient depuis un an et demi avant d’entrer dans la villa, ont jusqu’à présent été au centre de nombreux drames de la série.

Dans des scènes diffusées lundi, l’assistante dentaire a décidé d’aller à un rendez-vous, laissant son petit ami le cœur brisé.

Casey et Ashley sortaient ensemble un an et demi avant d'entrer dans la villa

Leur temps ensemble s’est très bien passé, ce qui les a amenés tous les deux à se salir sous les draps.

Pour aggraver les choses, Casey a ensuite tout montré pendant un moment autour du feu de joie.

Les téléspectateurs ont été laissés perplexes lorsqu’il a dû regarder sa petite amie coucher avec un autre homme.

De nombreux fans ont afflué sur Twitter pour partager leur choc avec ce qui s’est passé.





L’un d’eux a écrit sur Twitter à côté d’une vidéo de l’incident: « Cette émission est un soutien-gorge si malade que vous obligiez un homme à regarder sa fille se faire piquer comme ça. »

Un autre a tweeté: «Temptation Island est un trash or de télé-réalité. J’adore ce spectacle.

Un troisième a ajouté: «Imaginez que vous regardez votre fille en train de passer la télévision en direct ok !!? Tue moi maintenant. »

Un quatrième a dit: «L’île de la tentation soit sauvage.»

Un cinquième a écrit: « Temptation Island, un spectacle d’âne sauvage. »