Brexit pourparlers jusqu’au réveillon du Nouvel An en raison du dépassement de la date limite

Une autre échéance manquée. Les négociations commerciales sur le Brexit pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, après que l’UE a abandonné le point limite des négociations d’hier – renforçant les attentes selon lesquelles un accord peut désormais être conclu. Hier avait été présenté comme la décision finale sur l’accord ou sur l’absence d’accord, mais Boris Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ont accepté de poursuivre les discussions. Ni le Royaume-Uni ni l’UE n’ont fixé de nouvelle date limite, ce qui signifie qu’un accord pourrait être ratifié avant le 31 décembre, jour de la fin de la période de transition du Brexit. Rédacteur politique Gordon Rayner fait état de spéculations croissantes selon lesquelles Bruxelles s’apprête à reculer sur l’un des principaux obstacles à un accord. Renseignez-vous sur les points de friction restants. Pendant ce temps, le chancelier Rishi Sunak est sous pression pour éviter les augmentations d’impôts pour faire face au coût d’un Brexit sans accord et les supermarchés s’empilent.

Khan appelle à la fermeture des écoles de Londres alors que le niveau 3 se profile

Le maire de Londres appelle à la fermeture des écoles de la capitale à partir d’aujourd’hui, car de nouveaux taux d’infection «catastrophiques» ont poussé la ville au bord du troisième niveau. priorité nationale « maintenir les enfants à l’école. Un conseil de Londres a déjà ordonné la fermeture de ses écoles aujourd’hui, risquant une confrontation devant les tribunaux. Les députés de Londres et des environs doivent être informés ce matin des chiffres qui montrent que le taux d’infection double tous les quatre jours. Une source sanitaire a déclaré qu’il semblait désormais « inévitable » que la capitale soit placée sous des restrictions de niveau 3 – fermeture de tous les pubs et restaurants – lorsque les allocations seront revues mercredi. Utilisez notre outil de code postal pour vérifier les taux d’infection dans votre région et rappelez-vous les règles des différents niveaux Covid.

Pendant ce temps, un quart de million de personnes doivent recevoir le vaccin Prizer Covid d’ici la fin de la semaine, avec plus de 200 hubs GP sur le point de commencer à offrir des jabs. Le service de santé intensifie son programme de vaccination, mais les généralistes ont mis en garde contre des «problèmes logistiques» alors qu’ils tentent de le déployer. Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il espérait que «plusieurs millions» de personnes recevraient le vaccin avant Noël. C’est comment et où la première tranche de patients recevra le vaccin. Et lisez comment les vaccins Oxford et Moderna progressent.

Le géant littéraire John Le Carré décède à l’âge de 89 ans

John Le Carré, l’auteur britannique et ancien officier du renseignement qui a acquis une renommée mondiale pour ses romans d’espionnage, est décédé à l’âge de 89 ans. David Cornwell – mieux connu dans le monde sous son pseudonyme – est décédé à Cornwall après une courte maladie, a confirmé son agent. hier soir. Ses romans célèbres, dont L’espion venu du froid et Tinker Tailor Soldier Spy, a présenté au monde le personnage de George Smiley, un maître espion effacé de la guerre froide. Jake Kerridge explique comment des parties de la vie du Carré se sont transformées en ses livres étonnants.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Règles relatives aux donneurs de sang | Les hommes gais entretenant des relations à long terme pourront donner du sang sans avoir à se porter garant du célibat de trois mois. À partir de l’été, toute personne ayant le même partenaire sexuel depuis plus de trois mois sera éligible au don de sang s’il n’y a pas d’exposition connue à une IST ou à des médicaments réduisant le risque d’infection par le VIH. Le gouvernement a approuvé les conclusions d’un examen du risque des transfusions sanguines.

Partout dans le monde: les manifestations électorales américaines deviennent violentes

Quatre personnes ont été poignardées et une balle dans l’estomac alors que la violence a éclaté à la suite des manifestations contre le résultat des élections américaines. Environ 15 000 hommes et femmes, certains brandissant des matraques, se sont rassemblés dans la capitale nationale. Aujourd’hui, les électeurs – le groupe de personnes qui forment le collège électoral – déclareront les résultats de l’élection, et Joe Biden deviendra officiellement le président élu. Voir des images plus frappantes de la journée.