Temps plein : Réflexions sur le jour de repos de la Coupe du monde

Commencez chaque matin de la Coupe du monde 2023 avec le temps plein passé directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici.

Suis-je jalouse que Steph ait croisé Jason Momoa ? Oui oui je suis. C’est Emilie Olsen ci-joint Meg Linehan et Steph Yang – bienvenue à temps plein !

Respirez

Ne soyez pas accro à la destination

Je vais à peine devenir poétique dans ces mises à jour, mais je commence à ressentir de la mélancolie alors que nous approchons de la fin de ce magnifique voyage.

La phase de groupes m’a permis de rester debout près de 18 heures par jour, principalement dans ma chambre d’hôtel – même si j’ai pu me faufiler jusqu’à l’île de Waiheke où je suis tombé dans un tas de boue et c’était merveilleux.

Les huitièmes de finale ont apporté du stress avec les plans A, B et C. La deuxième place des États-Unis signifiait que notre équipe pouvait se rendre à Melbourne et, wow, je suis tellement reconnaissant pour cette ville et son café incroyable (même si c’est là que le voyage aux États-Unis terminée). Et maintenant, le premier jour de repos complet, je me retrouve dans ma chambre d’hôtel en train de taper rapidement cette édition, afin que je puisse sortir et découvrir autant que possible ce pays.

J’ai vu cela dans le cadre d’une installation artistique à Melbs, et même si c’est cliché, ça m’a frappé :

« Méfiez-vous de l’addiction à la destination, l’idée que le bonheur est à l’autre endroit. Tant que vous n’aurez pas abandonné l’idée que le bonheur est ailleurs, il ne sera jamais là où vous êtes.

Quand je vous dis que j’ai failli sangloter sur Bourke Street (la faute à la privation de sommeil), je dis la vérité.

Quoi qu’il en soit, parlons football !

Trois joueurs nés aux États-Unis restent

Une partie de l’expérience de visionnement de la Coupe du monde pour de nombreux Américains consiste à rechercher plus d’une équipe : l’équipe nationale féminine des États-Unis et le pays d’où ils ou leurs parents ont peut-être immigré. Le même concept peut être vu parmi les joueurs du tournoi. La coupe du monde a commencé avec 54 joueurs nés aux États-Unis sur différentes listes.

La diaspora de plusieurs pays est répandue aux États-Unis. Au niveau international, jouer pour les États-Unis n’est pas toujours le premier choix ou, dans d’autres situations, même une option.

Casey Phair est devenue la plus jeune joueuse d’une Coupe du monde lorsqu’elle a pris le terrain pour la Corée du Sud – elle est également actuellement inscrite à la Pingry School du New Jersey. Les Philippines sont de loin l’équipe avec le plus de joueurs nés aux États-Unis, avec 18 des 23 joueurs jouant pour le pays. La Jamaïque, qui a fait le tour à élimination directe lors de sa deuxième Coupe du monde, compte également des joueurs à deux chiffres nés aux États-Unis. Avec l’élimination des Reggae Girlz mardi, il ne reste plus que trois joueuses d’origine américaine dans la compétition, réparties en deux équipes (Angela Baron et Elexa Bahr pour la Colombie plus Damaris Egurrola pour les Pays-Bas).

Aujourd’hui, Kudzi Musarurwa se penche sur les joueurs nés aux États-Unis qui ont participé à la Coupe du monde en tant que membres d’équipes autres que l’USWNT.

Des opposants se sont croisés dans une discothèque

J’ai passé pas mal de temps sur la Colombie hier, mais je ne peux pas ne pas partager plus en détail cette histoire de Tamerra Griffin, qui parle aussi de la Jamaïque.

Vous devrez lire toute l’histoire, mais cela commence avec l’entraîneur-chef de l’équipe nationale jamaïcaine, Lorne Donaldson, à l’étage supérieur d’une discothèque de Sydney. En bas, les membres du staff de Colombia faisaient la fête. Ils se sont mêlés et se sont émerveillés de la sérendipité : des représentants de deux nations, à des dizaines de milliers de kilomètres de chez eux, trouvant le même lieu pour se lâcher avant de s’enfermer pour le plus grand tournoi de football féminin.

C’est un rappel de la partie humaine de tout cela; juste des gens super sportifs qui embrassent une expérience hors du commun.

Évidemment, nous savons comment l’histoire s’est terminée, des semaines plus tard, lorsque la Jamaïque a quitté le tournoi après une défaite 1-0 contre la Colombie. Mais quelque chose me dit que Donaldson et son équipe danseront à nouveau.

Coup de pied arrêté de Steph

Une journée à l’entraînement ouvert du Japon

Les joueuses japonaises ne sont généralement pas du genre à vivre des émotions fortes, même si elles semblaient de bonne humeur aujourd’hui, la gardienne Chika Hirao partageant une petite blague avec un journaliste alors qu’elle se tenait seule en attendant de traverser la zone mixte. La meilleure buteuse Hinata Miyazawa était au centre de la presse japonaise, ainsi que de quelques journalistes suédois, qui voulaient savoir comment le Japon pourrait battre la Suède.

L’ambiance à Auckland semble assez calme, du moins un jour où il n’y a finalement pas de matchs. Plus tôt, alors que les fans se rassemblaient au Cloud pour regarder des matchs à élimination directe comme l’Angleterre contre le Nigeria et la Colombie contre la Jamaïque, c’était une salle comble, en particulier lors du match contre la Colombie.

Mais parfois, vous quittez votre hôtel pour rechercher des cartes Panini (sans succès, cette fois) et vous croisez simplement l’acteur Jason Momoa alors qu’il se dirige vers SkyCity pour une promotion de quelque chose.

Un mot de Wrexham

Paul Mullin et la douleur des tirs au but

C’est une phrase étrange à écrire dans un bulletin d’information sur la Coupe du monde, mais un attaquant du Wrexham AFC avait un aperçu intéressant de ce que c’est que de tirer un penalty. Un jour où l’attaquante de l’USWNT Sophia Smith a partagé sa première réaction publique depuis qu’elle a raté son coup franc contre la Suède, Mullins fait de son mieux pour expliquer une partie de la mentalité partagée :

Ça doit être incroyable de jouer une Coupe du Monde.

Certains joueurs ont de longues carrières réussies au plus haut niveau, mettent tout dans le jeu et ne s’approchent toujours pas de la plus grande scène du monde.

Et c’est pourquoi rater un penalty dans une fusillade de Coupe du monde doit être si douloureux. Le monde regarde. Ces tournois n’ont lieu qu’une fois tous les quatre ans. Maintenant, c’est la pression.

La douleur de manquer une pénalité à n’importe quel niveau est difficile, surtout si cela coûte une victoire à votre équipe.

C’est une douleur mentale qui ne vous quitte jamais vraiment. Marquer encore et encore aide. Mais vos gros ratés restent avec vous.

Ces derniers jours, nous avons tous été témoins de cela alors que des joueurs de Suède, des États-Unis, d’Angleterre et du Nigéria ont fait cette longue marche depuis la ligne médiane. Les joueurs qui lèvent la main pour tirer un penalty lors d’une Coupe du monde – en particulier lors d’une fusillade – sont courageux. C’est la bravoure du football.

Jeu-questionnaire amusant sur la Coupe du monde

Testez vos connaissances

Si vous ne voulez pas la réponse à la question d’hier, arrêtez de défiler maintenant….

Jamaïque a eu un tournoi complètement différent cette année que son premier en 2019. Cette année-là, les Reggae Girlz ont terminé dernières du groupe C. L’équipe a perdu les trois matchs et a été surclassée 12-1. Bien loin de cette année où ils sont sortis du groupe, n’encaissant qu’un seul but à Colombie après 322 minutes.

La question du jour…

Après avoir vu le Nigeria contre l’Angleterre et la Suède contre les États-Unis aller aux tirs au but, combien de matches dans l’histoire du tournoi ont été décidés par des tirs au but ?

Premiers regards à temps plein

NigeriaL’équipe féminine de Coupe du monde de football, avec l’aide du syndicat mondial des joueuses de football, la FIFPro, a annoncé mardi qu’elle avait relancé un différend avec la fédération de football de leur pays concernant des chèques de paie et des bonus manquants – certaines réclamations remontent à deux ans.

Tobin Heath a nommé sa planche de surf la plus récente d’après Susie Myerson de « The Marvelous Mrs. Maisel ».

FranceLa configuration de l’équipe sur son flanc gauche lors de cette Coupe du monde n’est pas orthodoxe – mais elle a brillamment fonctionné alors que l’équipe se qualifiait pour les quarts de finale

Nous pourrions voir une revanche de Japon contre Espagne en demi-finale. La première édition s’est déroulée à la fin de la phase de groupes avec le Japon tirant et marquant quatre buts sans réponse contre l’Espagne. Maria Perez parle d’avoir été « brisée » après le match contre le Japon et plus encore.

(Photo de Brendon Thorne/Getty Images)