Temps plein : la finale de la Coupe du monde est là

Même si je préfère me concentrer sur les joueurs, cette finale ressemble à l'histoire de deux entraîneurs.

La finale de la coupe du monde est là

Avez-vous vu le match hier soir ?

C’est une question assez simple que j’ai entendue tout au long de Sydney alors que nous marchons vers la finale. Dans la rue, dans les parcs et les cafés et au bar. Ce pays a attrapé le virus des Matildas, comme en témoignent les 9 foyers sur 10 qui ont regardé la diffusion du quart de finale du pays hôte.

Même après Australie est tombé 2-0 à Suède dans le match pour la troisième place, les fans parlaient de leurs Tillies bien-aimés. Il n’y a pas si longtemps, la faible fréquentation forçait un match amical contre Brésil derrière des portes closes. Les Matildas frappent à la porte depuis longtemps, et toute l’Australie a enfin écouté.

Maintenant, place à la finale.

Espagne contre Angleterre

Nous voilà. Les deux dernières équipes jouant pour la gloire lors de l’édition 2023 de la Coupe du monde : Espagne et Angleterre. Quelqu’un soulèvera un trophée, gravant son nom dans l’histoire de ce sport – et ce sera une première pour celui qui le fera.

Affronter l’adversité sur et en dehors du terrain

L’Espagne joue toujours dans l’ombre de « Las 15« , les 15 joueurs qui ont envoyé une lettre il y a près d’un an à la Fédération espagnole, refusant de jouer jusqu’à ce que les conditions créées en partie par l’entraîneur Jorge Vilda amélioré. L’équipe a été interrogée tout au long du tournoi sur la tension actuelle, à laquelle les joueurs ont largement évité de répondre directement.

Hier, un journaliste a demandé comment l’équipe travaillait si bien avec la tension sous-jacente d’une «version moderne de l’anarchisme espagnol», comme le journaliste a décrit la situation. Vilda a répondu: « Question suivante. »

Pendant ce temps, l’Angleterre est entrée dans ce tournoi sans capitaine Léa Williamson, Beth Mead et Fran Kirby – tous les éléments clés du championnat d’Europe de l’équipe l’an dernier. Lors de cette coupe du monde, Keira Walsh a raté une partie de la phase de groupes après une blessure contre le Danemark. Malgré les inquiétudes initiales, elle est revenue dans la formation pour les KO. Et tout comme Lauren James assurait pleinement son rôle de joueuse la plus cruciale de l’équipe, elle a reçu un carton rouge et une suspension de deux matchs pour avoir marché inutilement sur l’attaquant nigérian Michelle Alozieest de retour. James a raté le quart de finale et la demi-finale, mais son équipe a trouvé un moyen contre Colombie et l’Australie. Elle sera disponible pour la sélection pour la finale.

Le trajet n’a pas été facile. Bien que l’entraîneur Sarina WiegmanL’équipe de n’a pas perdu ce tournoi, elle a eu des coups durs contre le Nigeria, la Colombie et même lors de son match d’ouverture contre Haïti. L’Espagne, quant à elle, a été démantelée par Japon 4-0 lors du dernier match de la phase de groupes mais n’a pas trébuché depuis.

Que disent les gens ?

L’athlétisme a eu une foule d’experts écrivains invités ce tournoi, y compris Sam Mewis, Paul Mullin, Vicente del Bosque et Vivianne Miedena. Ces deux derniers parlaient respectivement de l’Espagne et de l’Angleterre. Je ne peux que partager beaucoup de points de vue, mais ces joueurs et entraîneurs actuels et anciens vont vraiment au cœur de ce qui se passe.

La dernière fois que l’Espagne a remporté une Coupe du monde, c’était en 2010 chez les hommes. Del Bosque était à la barre.

Ils sont une bonne équipe. Je pense que cette équipe d’Espagne a une similitude avec notre expérience en 2010 en ce sens qu’elle s’est renforcée tout au long du tournoi. J’ai toujours dit que l’équipe nationale féminine senior était un cran en dessous des grandes puissances, mais maintenant je pense que nous avons fait un pas en avant et que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui.

Il ne faut pas faire trop de comparaisons avec 2010. Je suis même gêné d’en parler. Mais je pense que comme à l’époque, tout le monde regarde à la maison.

Vivianne Miedema a raté ce tournoi en raison d’une blessure au LCA, mais elle a regardé. Ce que l’attaquant néerlandais a vu, c’est son ancien entraîneur, celui qui l’a menée aux finales de la Coupe d’Europe et de la Coupe du monde, guidant l’Angleterre à travers les hauts et les bas.

L’Angleterre a eu la chance de voir Haïti. Après ce match, Sarina s’est rendu compte qu’elle devait changer le système.

En fait, je ne l’ai jamais vraiment vue faire ça – pas si radicalement. Cela vous montre qu’elle continue également à se développer, devenant une meilleure entraîneure qu’elle ne l’était auparavant. Ce dynamisme est une chose spéciale pour un manager après avoir déjà tout gagné… presque.

(Avec les Pays-Bas,) le plus important pour un groupe est d’avoir un entraîneur qui vous dit que vous êtes assez bon pour tout gagner. Continuellement, elle s’est assurée que nous croyions en nous-mêmes. Elle a créé une bulle de sécurité pour nous et a emporté tout ce qui, à l’extérieur de notre camp, nous mettait sous pression.

Coup de pied arrêté de Steph : Le sentiment de la finale

Quelle est l’ambiance de la finale de la Coupe du monde féminine 2023 ? Du moins d’un point de vue américain, il semble y avoir un sentiment de « aucune équipe ne peut-elle gagner? »

L’Angleterre a éliminé quelques chouchous du tournoi, dont le Nigeria et l’Australie. Ils sortent également du dos de l’euro. Si vous n’êtes déjà pas enclin à être un fan de l’Angleterre, cela vous colle un peu à la gorge.

Quant à l’Espagne, il se passe évidemment tellement de choses dans les coulisses – des choses dont Vilda a refusé de parler en conférence de presse la veille du match, mais qui sont néanmoins là-bas. Les joueurs méritent un meilleur entraîneur. Il fait partie d’un problème global tel que décrit par les joueurs qui ont protesté, dont trois sont revenus dans cette liste.

On a également le sentiment que, que l’Espagne gagne ou perde, la Fédération espagnole a déjà accordé beaucoup de crédit à Vilda, qu’il le mérite ou non.

Les deux finalistes partagent leurs sentiments controversés envers leurs fédérations, l’Angleterre poussant auparavant à recevoir des bonus de la FA.

Donc, bien qu’il y ait des raisons de ne pas être d’accord pour qu’ils soient allés aussi loin, il y a aussi des raisons de vouloir voir les deux équipes réussir et pouvoir en tirer parti.

Gagner vous donne un plus grand effet de levier contre votre fédération – voyez la victoire de l’USWNT en 2019 au milieu des appels à l’égalité de rémunération. Il ne devrait pas en être ainsi. Ce qu’ils protestent, c’est qu’ils n’ont pas le soutien dont ils ont besoin pour gagner, donc finalement, une équipe gagnera contre toute attente.

En tant que vrai neutre, j’espère juste un match de football vraiment excitant. Je pense qu’entre ces deux équipes et la façon dont elles ont joué, il y a de fortes chances que nous y parvenions. Et vraiment, c’est tout ce qu’on peut demander à la fin d’une Coupe du monde.

Jeu-questionnaire amusant sur la Coupe du monde

Si vous ne voulez pas la réponse à la question d’hier, arrêtez de défiler maintenant….

L’entraîneure de l’Angleterre Sarina Wiegman a été recrutée par Anson Dorrance à l’Université de Caroline du Nord. Sans connaissance préalable du collège, elle a accepté de rejoindre le programme historique des Tar Heels en 1989, ne jouant qu’une saison. Ses coéquipières comprenaient Mia Hamm et Kristine Lilly.

La question du jour…

Qui a remporté la première Coupe du monde féminine et quel a été le score final ?

(Photo : Getty Images)