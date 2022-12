Temps passé – Le New York Times

La fin de l’année est l’occasion de faire un retour en arrière et de réfléchir. Alors aujourd’hui, nous vous apportons quelque chose dans cet esprit : une interview de Jennifer Parrucci, taxonomiste senior au Times, sur les choses intéressantes qu’elle a trouvées en fouillant dans les archives de 171 ans du journal.

Ian : Qu’est-ce qu’un taxonomiste exactement ?

Jenifer : Ouais, personne ne sait ce que je fais. Ils sont comme, “Tu es un taxidermiste?” Je m’assure que nos articles actuels peuvent être facilement recherchés et classés. Ce travail est né du New York Times Index, qui est un livre de référence de chaque personne, organisation, lieu et événement sur lequel le journal a écrit. Il a commencé à être publié régulièrement en 1913.

Par exemple, si je recherche la première mention de John F. Kennedy dans le journal que je peux trouver, j’obtiens une histoire en trois phrases sur son retour d’Angleterre, où son père était ambassadeur des États-Unis, en 1938. Je peux la trouver parce que quelqu’un qui travaillait sur l’indice cette année-là a pensé, Il semble assez important. J’ajouterai son nom.

J’ai également créé une feuille de calcul massive de joyaux amusants que j’ai trouvés en parcourant les archives, principalement dans le cadre d’un projet passionné. Vous entrez et trouvez parfois des choses par hasard, du sérieux au ridicule, comme une tentative de vol qui s’est fait prendre parce qu’il s’est arrêté pour de la limonade ou un homme qui n’a mangé que des cornichons et des craquelins et s’est retrouvé à l’hôpital. J’aide également les journalistes à la recherche d’anciennes couvertures sur des événements spécifiques, comme le poisson d’avril ou les Oscars.