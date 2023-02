Temps mixte et neigeux dans le nord de l’Illinois avec 4 à 8 pouces possibles – Shaw Local

Le temps hivernal avec de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante pourrait être en route vers une grande partie du nord de l’Illinois à partir de mercredi soir jusqu’à tôt jeudi matin, a annoncé le National Weather Service.

Ces conditions pourraient rendre les déplacements difficiles jeudi matin, même si l’espoir est que l’accumulation ne commencera pas à s’accumuler avant la fin du trajet du matin, a déclaré le météorologue Kevin Doom. Malgré cela, il est possible que la neige colle pendant la période la plus achalandée, rendant les routes glissantes.

“Il va neiger, et il y a de fortes chances qu’il neige aussi bien pendant le trajet du matin”, a déclaré Doom. «Se rendre au travail pourrait devenir un peu risqué. … Ça va être une matinée désordonnée.

Un «système de tempête sain» devrait faire son chemin dans la région, certaines régions du nord devant voir de la pluie verglaçante et de la neige après minuit de mercredi à jeudi, a déclaré Doom.

Pendant ce temps, les zones au sud de l’Interstate 80, plus proches du comté de Kankakee, verront de la pluie mercredi soir, a déclaré Doom. Mais cela se transformera également en neige, car les températures se refroidissent dans toute la région de mercredi soir à jeudi.

Mercredi soir lui-même devrait être calme, a déclaré Doom, une grande partie de l’activité reprenant après minuit pour la région.

Les zones qui devraient être affectées par les conditions météorologiques comprennent McHenry, Kane, DeKalb, DuPage, La Salle, Winnebago, Boone, Lake, Kendall, Grundy, Kankakee, Livingston, Ogle, Lee et certaines parties des comtés de Cook et Will, selon les avis publiés. par le Service météorologique national.

En début de matinée jeudi, toute pluie verglaçante s’arrêtera et se transformera entièrement en neige, a déclaré Doom. La neige continuera tout au long de la journée, s’arrêtant tard jeudi soir.

“Le problème avec ce système est de déterminer où exactement cette bande de précipitations mixtes va être installée”, a déclaré Doom.

Des orages pourraient être sur le robinet pour les zones au sud de l’I-80, mais Doom l’a qualifié de “chance à distance”.

Les températures baisseront juste sous le point de congélation tôt jeudi, mais se rafraîchiront au fur et à mesure que la journée avance dans les années 20, a déclaré Doom. Il ne fera pas “significativement froid”, cependant, par rapport au temps normal de février dans l’Illinois, a-t-il déclaré.

Le vent pourrait également être un problème, en particulier dans les régions qui ne verront que de la neige, car il pourrait souffler de la neige et nuire à la visibilité.

“La zone de précipitations mixtes, c’est un couloir étroit”, a déclaré Doom. “Il se trouve que nous nous asseyons juste au bon endroit.”

Le système de tempête devrait s’atténuer après minuit jeudi, a déclaré Doom, ouvrant la voie à un vendredi et un week-end plus chauds.

“Tout ce week-end va être calme et assez agréable”, a déclaré Doom. “Nous allons nous réchauffer dans les années 30 et 40 supérieures.”