Temps, mises à jour en direct du basket-ball de Caitlin Clark

Après une défaite surprise contre Ohio State dimanche, la superstar Caitlin Clark et le Équipe féminine de basket-ball n ° 5 des Hawkeyes de l’Iowa sont de retour en action samedi contre le Cornhuskers du Nebraska à Iowa City.

Clark, qui est sur le point d’établir des records de but en carrière dans la NCAA, a été renversé tandis que les fans de l’Ohio State se précipitaient sur le terrain, déclenchant une nouvelle série de discours à l’échelle nationale sur les attaques contre les tribunaux.

“J’essayais juste de quitter le terrain le plus rapidement possible, alors j’ai commencé à courir et j’ai été complètement martelé par quelqu’un qui essayait de courir sur le terrain”, a déclaré Clark après avoir marqué 45 points lors de la défaite. “En gros, aveuglé et, vous savez, plutôt effrayant, cela aurait pu me causer une blessure assez grave.”

Clark et les Hawkeyes (18-2, 7-1 Big Ten) cherchent à se remettre sur la bonne voie en accueillant les Cornhuskers (13-6, 5-3) à 14 h HE.

4:54 1Q : Iowa 9, Nebraska 0

Ce n’est pas exactement le début que vous souhaitez si vous êtes les Cornhuskers.

Le Nebraska a raté ses huit premiers tirs sur le terrain, permettant à l’Iowa de se lancer dans une séquence de 9-0. Et Clark n’a que trois points – mais elle a aussi déjà obtenu quatre rebonds et deux passes décisives.

L’Iowa est tellement difficile en transition, surtout lorsque Clark mène la pause. Aussi formidable qu’elle soit, Clark est de loin la meilleure passeuse du basket-ball universitaire, une compétence qui est souvent négligée.

Iowa contre Nebraska : heure, télévision pour Hawkeyes-Cornhuskers

Le match de basket-ball universitaire féminin entre les Hawkeyes de l’Iowa, n°5, et les Cornhuskers du Nebraska devrait débuter à 14 h HE à Iowa Citydiffusé sur Big Ten Network.

Clark-mania : un aperçu de combien les fans de Caitlin Clark voyagent et dépensent pour regarder la star de l’Iowa

Vous avez probablement déjà entendu dire que Caitlin Clark, la All-American de l’Iowa, la joueuse nationale en titre de l’année, a tendance à vendre toutes les arènes dans lesquelles elle joue. Mais pour regarder de plus près #Clarkonomics – en tant qu’analyste d’ESPN Debbie Antonelli l’a appelé — Le journaliste de USA TODAY, Jim Sergent, a élaboré un aperçu graphique de la somme que les fans de l’Iowa dépenseront et de la distance qu’ils parcourront pour voir Clark en personne. Les chiffres sont pour le moins révélateurs.

L’Iowa cherche à rebondir après sa défaite contre l’Ohio State

IOWA CITY — De facto, des semaines de congé à l’intérieur du La saison épuisante du Big Ten est une question de timing et de ce qui les précède. Pour le basket-ball féminin n°5 de l’Iowa, cinq jours entre les matchs ont été une réinitialisation bienvenue après un week-end mouvementé.

“L’ambiance de l’équipe est en fait plutôt bonne”, a déclaré vendredi l’entraîneur des Hawkeyes, Lisa Bluder. “Ils sont très excités de retrouver le terrain. Nous avons eu quelques jours de congé, ce qui était vraiment sympa avec le début du nouveau (semestre).

“Parfois, je n’aime pas vraiment une semaine de congé après une défaite parce qu’il faut rester assis dessus pendant si longtemps. Mais je pense que lorsque vous avez le temps de vous asseoir dessus aussi, vous le traitez un peu plus et ne le faites pas. Je ne peux pas passer à autre chose tout de suite.”

Il y avait beaucoup à traiter après la défaite de dimanche 100-92 en prolongation contre le numéro 1 de l’époque. 15 Ohio State, qui a marqué le premier trébuchement des Hawkeyes en deux mois et la première défaite sur la route de la saison. Puis est venue l’avalanche de distractions suite à la collision d’après-match de Caitlin Clark avec un fan des Buckeyes et aux critiques supplémentaires sur les réseaux sociaux que les Hawkeyes (18-2, 7-1 Big Ten Conference) ont dû endurer.

Il est facile de comprendre pourquoi une pause était bénéfique.

– Dargan Southard, registre de Des Moines

Statistiques de Caitlin Clark

Caitlin Clark a 3 351 points en carrière (et ça compte !) après en avoir marqué 45 contre Ohio State dimanche