le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21, qui en est à sa septième édition, est le premier tournoi à se tenir dans le pays depuis le verrouillage induit par le coronavirus il y a huit mois. Le tournoi en cours se joue actuellement à huis clos, sans foule, car le gouvernement a imposé une série de mesures de sécurité toujours en place.

Le premier match de l’ISL 2020-21 a débuté comme nouvellement formé ATK Mohun Bagan affronté le Kerala FC. Le tournoi a jusqu’à présent soulevé une multitude de sujets de discussion et de statistiques de Roy Krishna marquant le premier but de la saison pour Mohun Bagan à Anirudh Thapa marquant le but le plus rapide du Chennaiyin FC contre le Bengaluru FC.

Nous examinons ici le temps qu’il a fallu aux équipes pour marquer le premier but de la saison.

Chennaiyin FC – une minute

Anirudh Thapa a marqué le but le plus rapide de l’histoire de l’ISL alors qu’il a à peine mis une minute pour marquer le ballon contre le Jamshedpur FC au Tilak Maidan. Sa frappe précoce associée à un penalty d’Esmael Goncalves (26 minutes) a permis au Chennaiyin FC de s’imposer 2-1.

NorthEast United – quatre minutes

Les Highlanders ont pris les devants en seulement quatre minutes après le début du match contre le Bengaluru FC alors que le tir de Rocharela détournait son coéquipier Luis Machado et rentrait au fond des filets. Cependant, le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Kerala Blasters FC – cinq minutes

Sergio Cidoncha (5 ‘) et Gary Hooper (45 + 1’) ont donné aux Kerala Blasters une avance de deux buts dans la première moitié de leur match d’ouverture de l’ISL 2020-21. Cependant, un retour en force du NorthEast United FC, les a aidés à couvrir le déficit. Les buts de Kwesi Appiah (51e) et Idrissa Sylla (90e) les ont aidés à faire match nul et à terminer la soirée avec un point.

Jamshedpur FC – 12 minutes

Le vainqueur du soulier d’or de la saison précédente, Nerijus Valskis, a marqué le premier pour sa nouvelle équipe sous la forme d’un point de penalty dans le 12e minute et une autre à la 27e minute après une erreur défensive de Shubham Sarangi. Cependant, les deux superbes accolades de Diego Maurice de l’Odisha FC à la 77e et à la 90e minute les ont aidés à égaliser le match 2-2.

Bengaluru FC – 13 minutes

Lors du 21e match de l’ISL 2022-21, le NorthUnited FC (NEUFC) a pris les devants en seulement quatre minutes de jeu. Le champion en titre du Bengaluru FC (BFC) a égalisé neuf minutes plus tard. La défense de NorthEast United n’a pas réussi à laisser le ballon rebondir sur une longue touche de Rahul Bheke et le défenseur de Bengaluru Juanan n’a pas perdu de temps pour renvoyer le tir dans le but. Le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Hyderabad FC – 34 minutes

Le Hyderabad FC, après une mauvaise saison précédente, a pris un bon départ cette année. L’entraîneur du Nizam, Manuel Marquez Roca, a remporté son premier match de la saison avec une victoire 1-0 sur l’Odisha FC. La frappe d’Adriane Santana à la 34e minute les a aidés à remporter la victoire.

FC Goa – 66 minutes

Il a fallu 66 minutes à l’État hôte et au club pour marquer un but lors de leur match d’ouverture cette saison contre le champion en titre du Bengaluru FC (BFC). Cleiton Silva a marqué à la 27e minute et 57 de Juanane Le doublé minute a donné à Sunil Chhetri une avance de 2-0. Mais Igor Angulo s’est déplacé pour marquer le premier but pour les Gaur, tandis que trois minutes plus tard, Alberto Noguera a marqué à domicile pour l’égalisation.

ATK Mohun Bagan – 67 minutes

Roy Krishna a marqué le seul but du match à la 67e minute alors que l’ATK Mohun Bagan battait les Kerala Blasters 1-0 lors du match inaugural de l’ISL 2020-21.

Odisha FC – 77 minutes

Lors de leur deuxième match de l’ISL 2020-21, les deux superbes accolades de Diego Maurice de l’Odisha FC à la 77e et à la 90e minute les ont aidés à égaliser le match 2-2 contre un solide Jamshedpur FC.

Mumbai City FC – 150 minutes

Lors de leur deuxième match de l’ISL 2020-21, l’entraîneur Sergio Lobera a affronté son ancienne équipe du FC Goa. Le doublé très tardif d’Adam le Fondre a aidé le Mumbai City FC à enregistrer sa première victoire et ses points de la saison. Le but tardif de Fondre (90 + 5 minutes) s’est converti sur place pour donner à Mumbai les trois points. Il a fallu plus de 150 minutes d’attente aux Islanders pour marquer leur premier but cette saison, car ils n’ont pas pu en marquer un lors du match d’ouverture de la saison contre le NorthEast United FC.

SC Bengale oriental – 350 minutes

Les débutants du SC East Bengal ont pris le maximum de temps pour marquer leur premier but de la saison. Après cinq défaites consécutives et près de 350 minutes et plus sans marquer de but, ils ont finalement dérapé lors de leur dernier match contre le Hyderabad FC. Jacques Maghoma a frappé dans le 27e minute pour ouvrir leur compte dans ISL 2020-21. Il a de nouveau marqué 81st minute pour essayer de niveler le score. À la fin, Hyderabad a battu le SC East Bengal 3-2.