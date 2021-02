Temps glacial et réchauffement climatique

Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Un journaliste du Times explique le lien entre le temps glacial et le réchauffement climatique.

Une grande partie du nord-ouest du Pacifique est recouverte de neige. Le Texas continue de subir un temps glacial et des pannes d’électricité. Une autre tempête hivernale se propage dans une grande partie du pays. Aujourd’hui, de la neige ou de la pluie verglaçante peuvent tomber sur Washington, New York et Boston. Pour comprendre la vague de froid et les tempêtes de cette semaine, j’ai parlé avec John Schwartz, un journaliste du Times qui se concentre sur le climat. Notre conversation suit. Question: Commençons par une question simple sur l’esprit de certaines personnes – Comment pensez-vous des températures record qui frappent certaines parties des États-Unis en même temps que le réchauffement climatique? John Schwartz: Cela semble contre-intuitif! Ceux qui nient la science du climat adorent déclarer que le changement climatique n’existe pas chaque fois que le temps devient froid. Mais le temps reste variable et le temps froid en hiver se produit toujours, même si la tendance générale au réchauffement signifie que les hivers deviennent plus doux.

Q: Et y a-t-il une relation entre les tempêtes de cette semaine et le changement climatique? J’ai remarqué que la climatologue Katharine Hayhoe utilise l’expression « Bizarre mondial. » John: Il existe une science intéressante qui suggère que les effets du réchauffement du monde ont également quelque chose à voir avec ces soudaines rafales de froid arctique. L’air froid au sommet du monde, le vortex polaire, est généralement maintenu en place par le courant-jet en circulation. Le réchauffement de l’hémisphère nord semble affaiblir le courant-jet, et lorsque des explosions soudaines de chaleur dans la stratosphère pénètrent dans le vortex, cet air arctique peut se répandre dans les latitudes moyennes. Q: Y a-t-il d’autres modèles changeants du temps hivernal qui pourraient être liés au changement climatique? John: Une atmosphère qui se réchauffe peut retenir plus d’humidité, donc quand vous avez des tempêtes, vous pouvez vous attendre à voir pluie et neige plus abondantes. Il existe également des recherches fascinantes qui relient le réchauffement de l’Arctique à une fréquence accrue du large éventail de conditions météorologiques hivernales extrêmes dans certaines parties des États-Unis. C’est connu comme «Modèle chaud-arctique / continents froids», un phénomène toujours à l’étude. Q: Quelles sont les tendances météorologiques récentes – en hiver ou non – où les preuves suggèrent le plus fortement que le changement climatique joue un rôle? John: Aux États-Unis, nous assistons à des saisons de feux de forêt plus longues en raison de conditions plus chaudes et plus sèches, et nos ouragans deviennent plus destructeurs de plusieurs manières, y compris les inondations et les ondes de tempête. Cela aggrave même la misère de la saison pollinique. Nous avons toujours eu des inondations, des incendies et des tempêtes, mais le changement climatique ajoute du punch à de nombreux événements météorologiques.