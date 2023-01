Temps froid et tuyaux – Shaw Local

La haute saison hivernale est à nos portes, et le risque que le froid endommage nos maisons vient avec. La plomberie est l’une des zones les plus vulnérables de nos maisons lors des vagues de froid. Les tuyaux peuvent geler et éclater, causant de graves dommages et coûtant cher à réparer. Il existe des moyens simples d’empêcher vos tuyaux de geler et de maintenir la sécurité de votre maison.

1. Gardez la température à l’intérieur de votre maison constante. Pendant les vagues de froid, il est essentiel de maintenir votre thermostat à une température constante supérieure à 55 °F (12 °C).

2. Isolez toute tuyauterie exposée. Cela peut inclure le grenier, le sous-sol ou tout autre espace non chauffé. Isoler vos tuyaux vous aidera à les garder au chaud et à les protéger du froid.

3. Laissez l’eau froide s’égoutter des robinets par temps de gel. Cela aidera à garder l’eau qui coule et réduira le risque de formation d’un blocage.

4. Les courants d’air froid peuvent faire geler les tuyaux, alors assurez-vous de bien sceller toutes les fenêtres et les portes. Cela aidera à garder l’air chaud à l’intérieur de votre maison et à protéger vos tuyaux du gel.

Si vos tuyaux gèlent, ne paniquez pas. Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour les décongeler en toute sécurité. Augmentez le chauffage de votre maison et ouvrez les portes des armoires où se trouvent les tuyaux pour les réchauffer rapidement. Essayez d’utiliser un coussin chauffant électrique, une bouillotte ou des serviettes imbibées d’eau chaude pour aider à dégeler les tuyaux. Si vous ne pouvez pas localiser le blocage, appelez un plombier pour vous aider.

N’utilisez pas de flamme nue ou d’autres sources de chaleur élevée pour dégeler un tuyau gelé, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion. Suivre ces étapes peut assurer la sécurité de votre maison et de vos tuyaux par temps froid. Ces précautions vous aideront à vous assurer que votre plomberie est à l’abri des dommages causés par l’hiver pour réchauffer le tuyau gelé.

