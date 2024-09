Temps forts du mercredi soir – Big Brother Network

C’était la veille de l’expulsion dans la maison Big Brother 26 et les nominés de cette semaine ont fait toute la campagne qu’ils pouvaient faire. Malheureusement pour un invité de la maison Big Brother, cela ne suffira pas et ils seront d’abord envoyés dans la maison du jury pendant la Double Eviction de jeudi soir. Les invités de la maison BB26 ont commencé à spéculer sur le fait que cette semaine pourrait être une Double Eviction et ont commencé à planifier qui ils aimeraient voir ciblé.

Lisez la suite pour obtenir tous les détails sur ce dont Leah et Angela ont parlé à leurs collègues HG et qui pourrait être en danger lors de la Double Eviction de jeudi soir.

15h30 BBT – Chelsie est en camtalking. Elle dit qu’une conversation est censée avoir lieu ce soir pour essayer de renverser le vote. Elle dit qu’elle n’est pas Boo Boo the Fool, qu’elle n’est pas stupide, elle prédit que Leah ira cette semaine. Elle espère alors qu’elle ou Kimo gagnera HOH et qu’Angela ira ensuite.

16h05 BBT – Leah dit à Rubina qu’elle espère toujours pouvoir rester. Elle dit qu’elle ne peut pas faire grand-chose, mais qu’elle va en parler à tout le monde. Rubina lui dit que sa seule crainte serait que Leah l’héberge à nouveau.

16h10 BBT – Leah dit à Rubina qu’elle ne fera aucune promesse sur ce qu’elle fera ou ne fera pas. Elle dit que si elle reste, elle remontera. Il n’y a aucune garantie qu’elle remporte le prochain HOH.

16h40 BBT – Makensy dit à Cam qu’elle essaie de déterminer si Leah ou Angela les protégera. Cam lui dit qu’aucune des deux ne le fera. Makensy n’est pas convaincue que Leah les prenne pour cible.

16h45 BBT – Makensy pousse Cam à avoir une conversation avec Leah.

17h00 BBT – Leah entre dans la salle HOH, Makensy descend chercher Chelsie.

17h05 BBT – Cam dit à Leah que son plus gros problème est qu’il a entendu Leah dire à Makensy qu’il ne faisait pas confiance à Chelsie. Elle le nie. Dit que si quoi que ce soit, elle pense qu’il ferait le plus confiance à Chelsie. Pendant ce temps, Makensy parle à Angela. Elle rassure Angela en lui disant qu’elle va bien cette semaine. Dit qu’il n’y a eu aucune discussion sur le changement du plan (Leah étant éliminée).

17h10 BBT – Leah dit à Cam qu’elle n’a jamais dit qu’elle prendrait Cam pour cible. Elle dit que la seule façon pour elle de mettre l’un de ces trois-là en lice, c’est si elle n’avait pas d’autre choix. Elle dit que si elle gagnait, elle s’en prendrait à Kimo et Rubina.

17h15 BBT – Cam dit à Leah qu’il n’a pas aimé qu’elle ait attendu si longtemps pour lui parler après avoir parlé à Chelsie et Makensy. Elle dit qu’elle n’a pas eu l’occasion de le faire. Il dit qu’elle l’a fait, cependant. Elle dit qu’il est difficile de prendre les gens à part sans se faire remarquer.

17h20 BBT – Makensy dit à Angela que sa cible initiale était Kimo. Il dit que tout le monde a peur de lui, même Rubina a un peu peur de lui. Makensy fait pression pour qu’Angela cible Kimo si elle remporte le HOH.

17h25 BBT – Leah dit qu’elle a tenu toutes les promesses qu’elle a faites dans cette maison, c’est pourquoi elle n’a fait aucune promesse à Kimo ou Rubina.

17h28 BBT – Leah s’excuse d’avoir attendu si longtemps pour lui parler. Elle dit que tout ce qu’elle peut faire, c’est régler ce problème à l’avenir.

17h35 BBT – Cam répète qu’il est important pour Leah de parler aux personnes avec lesquelles elle veut travailler. Elle ne peut pas attendre la veille de l’expulsion pour parler aux gens. Il dit qu’à part ça, il n’a aucun problème avec elle.

17h55 BBT – Makensy dit à Kimo qu’elle pense que tout le monde est d’accord pour dire qu’Angela doit partir ensuite.

18h00 BBT – Leah dit que « l’enfer n’a pas de fureur comme un jury méprisé » et dit qu’elle ne veut pas être isolée dans Jury. Elle refuse de croire que c’est sa dernière nuit dans la maison. Elle lui demande s’ils peuvent résoudre ce problème et il lui dit qu’elle doit en parler à d’autres personnes. Elle dit qu’elle ne veut pas et il lui dit qu’il ne peut pas le faire pour elle.

18h30 BBT – Leah raconte sa conversation avec Cam à Makensy.

18h35 BBT – Cam raconte à Chelsie sa conversation avec elle. Chelsie se demande si Leah mentait à Chelsie et Makensy ou si Makensy jetait de l’huile sur le feu.

18h40 BBT – Chelsie lui demande comment il se sent après sa conversation avec Leah. Il dit qu’il pense qu’elle ciblerait Kimo et Rubina plutôt qu’eux. Cependant, il veut savoir ce qu’elle en pense car Leah est une plus grande menace pour son jeu. Cam mentionne également qu’il ne veut pas perdre la confiance de Kimo et Rubina en gardant Leah cette semaine.

18h42 BBT – Chelsie et Cam conviennent qu’ils ne font pas entièrement confiance à Kimo et Rubina. Chelsie a également des doutes sur Makensy.

18h45 BBT – Cam dit qu’aucun des mots de Leah ne va le faire changer d’avis. Chelsie dit que garder Leah rend également Makensy plus puissante. Ils conviennent que Leah doit partir cette semaine.

18h50 BBT – Cam dit à Chelsie qu’il aimerait voir Angela ou Makensy partir la semaine prochaine. Chelsie dit qu’ils vont devoir faire appel avec précaution à Kimo et Rubina. Cam dit que si Rubina gagne, il aimerait voir Makensy partir avant Angela.

18h55 BBT – Chelsie dit à Cam qu’elle veut aller en F4 avec lui, Rubina et Kimo.

19h00 BBT – Rubina mentionne que Cam était à l’étage avec Leah pendant un moment. Cam dit à Rubina que sa décision est la même. Elle dit que rien n’a changé chez elle non plus et qu’elle continue de voter pour éliminer Leah.

19h10 BBT – Leah dit à Makensy que ce sera peut-être sa dernière nuit. Makensy lui dit de ne pas dire ça et demande ensuite à Leah si elle veut dormir avec elle dans la chambre. Elle dit qu’elle pourrait le faire.

19h30 BBT – Leah dit à Chelsie qu’elle a parlé à Cam. Chelsie lui demande comment ça s’est passé. Leah répond que Cam a quelques hésitations, mais elle pense que ça s’est bien passé.

20h15 BBT – Rubina, Chelsie, Kimo, Cam et Angela jouent à un jeu dans la cuisine. Leah nettoie la salle de bain.

21h05 BBT – Chelsie rencontre Angela. Angela lui dit qu’elle n’a rien de négatif à dire sur Leah. Elle dit qu’elle veut être ici et travailler avec qui veut travailler avec elle.

21h10 BBT – Angela dit qu’il n’y a personne qu’elle n’aime pas ou en qui elle n’a pas confiance dans la maison. Elle est prête à travailler avec n’importe qui. Chelsie demande si Angela devait rester et qu’elle gagnait le HOH dans un scénario DE, sait-elle comment elle s’en sortirait ? Angela dit non, elle pense juste à l’ici et maintenant.

21h15 BBT – Chelsie dit à Angela qu’elle aimerait la voir en F5 et que ses actions s’aligneront sur cela demain. Angela lui demande s’il y a une chance qu’elle change d’avis à ce sujet et Chelsie répond que non.

21h25 BBT – Makensy dit à Cam qu’elle espère vraiment qu’avec Leah partie, Angela saura s’accrocher à Chelsie et à elle. Cam dit qu’il pense qu’elle le fera.

21h28 BBT – Chelsie demande à Makensy de quoi elle a peur lorsqu’il s’agit de garder Angela. Elle dit qu’elle craint qu’Angela ne protège Kimo. Chelsie dit qu’Angela veut travailler avec elles deux et qu’elle les garderait en sécurité. Elles conviennent que Leah le ferait aussi.

21h30 BBT – Angela promet à Cam qu’elle ne le soutiendra pas et ne votera pas pour lui faire perdre son poste. Il lui dit que c’est tout ce qu’il avait besoin d’entendre.

22h40 BBT – Angela et Leah font une bataille d’oreillers.

22h43 BBT – Cam et Chelsie confirment à Makensy que Leah y va cette semaine.

22h45 BBT – Makensy dit à Cam et Chelsie qu’il est important que Rubina et Kimo soient nominées ensemble pour que l’une d’elles y aille.

22h50 BBT – Leah dit à Angela que ce sont les rumeurs de Rubina qui l’ont fait mettre sur le billot.

22h55 BBT – Makensy dit à Cam et Chelsie qu’il n’y a aucune raison de garder Kimo et Rubina dans la maison si Angela est prête à travailler avec eux plutôt que Kimo et Rubina.

23h10 BBT – Makensy dit à nouveau à Cam et Chelsie que Kimo est la personne qui l’inquiète le plus. Il dit qu’il en nommerait deux lors de DE.

00h10 BBT – Angela dit à Rubina et Kimo qu’ils doivent se diriger vers le HOH.

00h30 BBT – Leah raconte à Chelsie et Makensy son béguin pour Quinn.

01h05 BBT – Chelsie et Rubina pensent que Leah sait que c’est elle qui partira cette semaine. Elles se sont également confirmées qu’elles avaient toutes les deux dit à Angela qu’elles la garderaient cette semaine.

01h10 BBT – Chelsie et Rubina disent qu’elles doivent faire sortir Makensy pendant le DE si elle ne remporte pas le veto.

01h15 BBT – Makensy dit à Leah qu’au moins elle peut participer au prochain Veto et se sauver. Elle dit que ça s’annonce bien pour elle.

01h20 BBT – Makensy invite à nouveau Leah pour une soirée pyjama, mais Leah dit qu’elle préfère dormir en bas.

01h25 BBT – Leah raconte à Makensy que Chelsie a fait une gaffe dans sa conversation lundi soir et a dit que si elle gagnait HOH, elle mettrait Kimo et Angela ensemble. Elle dit qu’elle s’inquiète à ce sujet. Makensy dit que si Leah y va cette semaine, elle est sûre qu’elle (M) viendra peu de temps après.

01h35 BBT – Makensy dit à Leah que si elle parvient à traverser DE, elle a de bonnes chances de gagner.

02h00 BBT – Leah et Makensy plaisantent sur le fait que si elles vont toutes les deux au jury, quelqu’un devra cuisiner pour T’Kor et Quinn. Elle dit qu’elles ont faim depuis leur arrivée.

02h35 BBT – Leah dit à Makensy qu’elle la soutient toujours. Elle plaisante en disant qu’elle sera déçue si elle y va cette semaine juste pour que Makensy y aille pendant le DE.