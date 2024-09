Temps forts du lundi soir – Big Brother Network

Malgré la cérémonie de veto qui se profile, les invités de la maison Big Brother 26 ont commencé la soirée de manière plutôt décontractée. Après la cérémonie de veto de la semaine 9 de Big Brother, un invité s’est retrouvé dans une situation dans laquelle il ne s’était jamais trouvé… se battre pour rester dans la maison BB26. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé avant et après la cérémonie de veto et quel invité de la maison Big Brother est la première cible de certains.

Temps forts de la retransmission en direct de Big Brother 26 – Lundi 16 septembre 2024:

Temps forts de la retransmission en direct de Big Brother 26 – Lundi 16 septembre 2024:

16h50 BBT – Il est temps de chanter à nouveau.

17h25 BBT – Les HG sont tous assis autour de la table et parlent de films.

17h35 BBT – Leah, Angela et Rubina parlent de la décoration pour l’anniversaire de Kimo mardi.

17h50 BBT – Angela se plaint auprès de Leah du moment où Brooklyn a fait des planches de charcuterie avec ses viandes et ses fromages.

17h55 BBT – Angela demande à Leah pourquoi BB ne fait pas le jeu pour Leah’s Veto. Leah dit qu’ils lui ont dit que cela prendrait un certain temps à cause de l’éclairage.

18h00 BBT – T’Kor et Rubina écrivent une chanson pour Kimo dans le cadre d’une surprise d’anniversaire.

18h20 BBT – T’Kor dit qu’elle a peur de monter. Rubina dit qu’elle espère que Leah prendra en considération ce que T’Kor a dit et que cela n’aurait aucun sens pour Leah de l’héberger. T’Kor dit que c’est le cas si son seul objectif est de les séparer tous les trois.

18h55 BBT – Maintenant que T’Kor et Rubina ont terminé leur mini-comédie musicale pour Kimo, ils la montrent à Cam. Il leur dit que c’était bien.

19h03 BBT – Le flux passe aux animaux adoptables pour la cérémonie de veto.

20h56 BBT – Retour des flux de la cérémonie de veto. Cam et Chelsie parlent de leur combat d’hier. Pendant ce temps, Angela dit à Makensy et Leah que si elle avait les votes, elle voudrait que T’Kor y aille parce que Rubina a montré qu’elle voulait être là plus que T’Kor. Makensy est d’accord.

21h05 BBT – Cam dit à Chelsie qu’elle est sa seule F2.

21h10 BBT – Chelsie dit à Cam que l’on a l’impression que Cam se rapproche de toutes les femmes de la maison juste pour obtenir ce qu’il veut. Elle dit qu’il a été mis en garde par de nombreuses personnes sur la façon dont il se déplace dans cette maison. Elle dit qu’elle a essayé de lui jeter un os en l’avertissant, mais les choses semblent empirer.

21h20 BBT – Rubina dit à Makensy qu’elle ne veut pas abandonner, mais c’est vraiment difficile d’être sur le trottoir avec quelqu’un qu’elle aime.

21h25 BBT – Chelsie dit à Leah qu’ils sont tous les trois des menaces, mais T’Kor est très fort socialement dans le jeu.

21h30 BBT – Leah dit à Chelsie que T’Kor l’a froissée en lui proposant le truc des filles. Elle dit que ce n’était même pas son truc et que ça va à l’encontre de Kimo. Chelsie dit que ça montre qu’elle n’est pas digne de confiance.

21h40 BBT – Makensy mentionne que son père a joué au baseball professionnel pour les Phillies de Philadelphie après que Chelsie lui ait dit qu’elle ressemblait à un joueur de baseball avec la façon dont elle était habillée.

22h05 BBT – Chelsie dit à Leah que maintenant que T’Kor sait qu’elle n’ira pas cette semaine, elle va bien. Elle dit que T’Kor s’en remettra et que Leah ira bien.

22h20 BBT – Les HG sont tous assis autour du bain à remous et ont des conversations générales.

23h55 BBT – Tout le monde décide qu’au lieu de célébrer l’anniversaire de Kimo à minuit comme prévu initialement, ils vont le célébrer demain.

00h30 BBT – Chelsie raconte à Kimo, Rubina et T’Kor sa conversation avec Cam après la cérémonie de veto.

01h00 BBT – T’Kor dit à Rubina et Kimo qu’elle pense qu’elles et Chelsie ont les meilleurs jeux sociaux. Elle dit que Leah pense que c’est le cas, mais ce n’est pas le cas.

01h10 BBT – T’Kor regrette de ne pas avoir mis Leah en avant pendant son HOH.

01h40 BBT – Chelsie dit au trio que la nomination de T’Kor était inattendue (ce n’était pas le cas) et qu’elle est désolée qu’ils soient dans cette situation.

02h45 BBT – Rubina dit à T’Kor qu’elle aurait aimé que Leah ait une once de conscience de la façon dont elle agissait après la cérémonie de veto.

03h15 BBT – Rubina dit qu’elle voulait confronter Leah à propos de certaines des choses qu’elle a dites, mais elle ne voulait pas jeter Makensy et Chelsie sous le bus.

03h35 BBT – Leah est sortie de la salle d’attente et est dans son lit. Elle essaie d’écouter la conversation entre Rubina et T’Kor.

03h40 BBT – Leah est maintenant debout et décore pour l’anniversaire de Kimo. Elle s’est rapprochée de l’endroit où Rubina et T’Kor discutent. Pendant ce temps, T’Kor et Rubina sont ennuyés que Leah décore. Elle dit que Leah les a mis sur le billot et qu’elle prend maintenant en charge l’anniversaire de Kimo (pendant ce temps, ils continuent de s’allonger dans leurs lits).