Temps forts du jeudi soir – Big Brother Network

C’est officiellement la semaine 10 dans la maison Big Brother 26 et nous en sommes aux invités de la maison F7. Nous avons un nouveau chef de famille en place et cette semaine, ils ont un plan assez clair quant aux invités de la maison Big Brother qu’ils aimeraient cibler. Lisez la suite pour obtenir tous les détails des tête-à-tête des HOH et découvrez qui sera probablement présent cette semaine sur BB26 !

Temps forts de la retransmission en direct de Big Brother 26 – Jeudi 19 septembre 2024:

20h47 BBT – Les flux reviennent de l’émission en direct. Leah et Makensy font la fête. Makensy est notre chef de file pour la semaine 10 de Big Brother.

20h49 BBT – Makensy dit à Leah qu’elle a l’impression que la plupart des membres de la maison veulent que Kimo parte. Elle dit qu’elle ne sait pas si Kimo et Angela ont quelque chose à voir, alors elle pense que les mettre ensemble est la meilleure décision cette semaine.

20h52 BBT – Leah insiste déjà pour ne pas faire monter Angela. Elle dit qu’Angela ne la ferait jamais monter et qu’elle est un numéro solide pour Makensy.

20h55 BBT – Cam et Chelsie parlent de la perte qu’a représenté pour eux l’expulsion de T’Kor. Cam dit qu’il ne voulait pas trop se battre et que Makensy était vraiment menacée par elle. On dirait qu’ils déballent leurs affaires de Jankie World.

20h56 BBT – Pendant ce temps, Leah dit à Makensy qu’elle est plus inquiète pour Chelsie et le fait qu’elle joue sur les deux tableaux. Elle craint également que Cam et Chelsie ne gardent Kimo au lieu d’Angela. Leah se demande ce qui se passera si Kimo remporte le veto et Makensy lui dit que Rubina montera alors.

21h08 BBT – Makensy mentionne qu’elle a besoin d’une victoire supplémentaire en compétition pour que Tucker ne puisse pas dire qu’il a été la bête de compétition de la saison.

21h10 BBT – Kimo, Cam, Rubina et Makensy se demandent pourquoi Ainsley est désormais rouge. Ils parlent également de la façon dont elle a détruit Jankie à son retour.

21h15 BBT – Chelsie et Leah parlent de la façon dont elles se sont toutes les deux senties mal après leur HOH parce qu’elles ont toutes les deux fait sortir deux joueurs sympathiques de la maison.

21h17 BBT – Makensy dit à Rubina qu’elle veut qu’Angela parte cette semaine. Elle dit qu’elle doit héberger Kimo pour qu’ils ne puissent pas se sauver l’un l’autre. Elle dit que Kimo aura les voix pour rester.

21h20 BBT – Makensy dit à Rubina qu’elle veut presque un vote divisé pour pouvoir être celle qui expulse Angela.

21h33 BBT – Makensy parle à Kimo maintenant. Elle lui explique son plan pour faire sortir Angela cette semaine avec lui comme pion. Elle dit qu’elle trompe délibérément Leah en lui faisant croire qu’Angela serait en sécurité cette semaine, mais tout le monde le soutient.

21h37 BBT – Kimo demande à Makensy comment il devrait interagir avec les gens cette semaine et elle lui dit qu’elle dit à Angela qu’elle est un pion. Si elle lui demande ce qu’on lui a dit, qu’il lui dise simplement qu’on ne lui a rien dit, juste qu’il allait monter. Elle ne veut pas qu’Angela panique.

21h42 BBT – Makensy explique à Cam son projet de faire venir Kimo et Angela et lui dit qu’elle a dit à Kimo qu’il n’y aurait pas de problème. Elle demande à Cam qui il voudrait voir partir et il lui répond qu’il est d’accord pour qu’Angela soit éliminée. Elle ajoute que s’il avait gagné, il aurait fait la même chose.

21h50 BBT – Chelsie, Makensy, Cam, Rubina et Kimo débattent tous de la date de la finale. Ils pensent que la finale aura lieu le 17 octobre (c’est le 13).

22h10 BBT – Makensy discute avec Rubina de ce qu’elle veut dire à Angela. Elle dit qu’elle veut que ce soit bref et concis.

22h30 BBT – Les HG sont tous en train de manger.

23h30 BBT – Rubina et Kimo parlent de T’Kor. Kimo mentionne qu’ils devraient essayer de penser aux aspects positifs de la présence de T’Kor dans la maison du jury.

00h05 BBT – Il est temps pour Makensy de révéler sa chambre HOH. Sa lettre vient de sa mère et de son père.

01h00 BBT – Tout le monde est encore dans la salle HOH. Ils parlent de la compétition HOH.

01h30 BBT – Angela se couche. Makensy lui dit qu’elles pourront avoir leur tête-à-tête demain matin.

01h35 BBT – Tout le monde descend. L’arrière-cour est ouverte et redevient normale.

02h05 BBT – Kimo dit à Rubina qu’il pense qu’il y a eu des accords conclus entre Leah et certains des autres qui ont fait de T’Kor la seule option de renom.

02h10 BBT – Angela est assise dans son lit et dit à Makensy à quel point elle est heureuse d’avoir remporté le HOH cette semaine.

02h15 BBT – Kimo dit à Rubina qu’il va être un pion cette semaine. Il dit qu’il croit Makensy quand elle leur dit qu’elle veut que ce soit eux trois et Chelsie dans la F4.

02h35 BBT – Makensy sort pour dire bonne nuit à Kimo et Rubina et qu’elle n’a pas eu l’occasion de parler à Angela ce soir mais qu’elle le fera demain.

02h45 BBT – Rubina et Kimo parlent de cibler Leah pendant le DE. Ils savent que Makensy ne peut pas être celui qui la mettra en avant et le DE est leur chance de faire un geste. Ils parlent aussi du fait que c’est une bonne chose pour eux si Angela y va cette semaine parce qu’ils lui ont tous les deux dit qu’ils ne la mettraient pas en avant, donc ce ne peut pas être eux qui le font.

03h00 BBT – Kimo dit à Rubina que ce sera sa cinquième fois sur le billot. Rubina dit que ce sera la sixième fois pour Angela. Elle dit qu’elle ne pense pas qu’Angela le voit venir parce qu’elle semble aller bien.

03h25 BBT – Kimo et Rubina rentrent à l’intérieur pour prendre une collation.