Temps forts du couronnement du roi Charles III : une célébration médiévale et moderne

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Après la plus longue attente de tous les temps, le roi Charles III s’est finalement assis sur sa chaise du couronnement, au-dessus de la pierre du destin, tandis qu’une lourde couronne dorée était posée sur sa tête à l’abbaye de Westminster, et les cloches sonnaient et les gens criaient: «Dieu sauve le roi! » C’était un spectacle diffusé dans le monde entier qui combinait le médiéval et le moderne, qui rendait hommage aux rites anciens car il cherchait à être inclusif et diversifié, et en quelque sorte riche en apparat et allégé en même temps.

C’était beaucoup demander.

Les commentateurs de la BBC ont été enthousiastes, mais ils parlent toujours de moments royaux historiques. Nous verrons ce que pensent les Britanniques ordinaires. Beaucoup, en particulier les jeunes, sont indifférents à la monarchie constitutionnelle, et une voiture dorée est difficile à concilier avec une crise du coût de la vie.

Le couronnement du roi Charles III : des moments mémorables en photos et vidéos

C’était une journée bruineuse et spongieuse, le ciel était gris ventre de poisson, et les foules le long du parcours du défilé tenaient des parapluies au-dessus de leurs têtes ou étaient enveloppées dans du plastique transparent, alors qu’elles se joignaient à un «hommage du peuple», à l’unisson déclarant leur allégeance au nouveau roi.

Un survol prévu de 60 avions a été repoussé, « en raison de conditions météorologiques inadaptées », a expliqué le ministère de la Défense. Au lieu de cela, il y avait quelques hélicoptères et l’équipe de voltige de la Royal Air Force connue sous le nom de « Red Arrows ».

À l’intérieur de l’abbaye de Westminster, théâtre de tous les couronnements depuis 1066, le nouveau roi a juré qu’il venait « pour servir, et non pour être servi ». Mais ensuite, il a été servi – beaucoup.

Des objets d’apparat mystérieux mais inestimables lui ont été remis : orbe, épées, anneau, gants, sceptres, éperons. Beaucoup de choses dorées présentées par beaucoup de gens. Les journaux ont été obsessionnels dans leurs descriptions détaillées de chaque article.

Le service a été raccourci à deux heures, contre trois en 1953. Pourtant, c’était très religieux, ce qui aurait pu surprendre certains qui avaient écouté la pompe. Il s’agissait de Charles, mais il s’agissait aussi beaucoup de Jésus. Dans cette représentation, l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, avait plus de répliques que le nouveau roi.

Mais Charles a joué un rôle dans tout cela, jouant à la fois le rôle principal et le réalisateur. C’est à sa demande expresse que son rôle de gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre et de protecteur de la foi serait expliqué comme cherchant à « favoriser un environnement dans lequel les personnes de toutes confessions et croyances peuvent vivre librement ». Des représentants des communautés juive, sunnite et chiite musulmane, sikhe, bouddhiste, hindoue, jaïn, bahai et zoroastrienne étaient là pour lui rendre hommage.

Le service a également présenté de la grande musique – y compris une prière émouvante, chantée pour la première fois en gallois, et une nouvelle composition d’Andrew Lloyd Webber, intitulée « Make a Joyful Noise ».

Le prince Harry, cinquième sur le trône, était un invité, assis au troisième rang. À un moment donné, son visage a été obscurci par le plumage rouge au sommet du chapeau tricorne de sa tante la princesse Anne. Sa femme, Meghan, est restée en Californie. Peu de temps après le service, les tabloïds ont rapporté qu’il y retournait également – ​​apparemment sans résolution de sa querelle en cours avec son père.

Le prince Harry, en solo, est resté en marge du sacre

Son frère, le prince William, l’héritier, a joué un rôle de premier plan. Il s’agenouilla devant le roi et, dans un «hommage de sang royal», promit sa fidélité «en tant qu’homme lige de vie et d’intégrité physique». Il se leva alors et embrassa son père sur la joue. Ce fut un moment tendre.

Charles, âgé de 74 ans, a souvent l’air rouge et fringant dans ses costumes bleus à fines rayures de Savile Row. Ici, il était vêtu de lourdes robes de soie, essayant de ne pas renverser une lourde couronne, et devait marcher avec raideur dans l’allée en tenant deux sceptres.

Il avait l’air lesté. Le Times de Londres a écrit: «Le roi Charles avait l’air guindé et anxieux – majestueux, sinon joyeux.»

Il était grand-père, ses sourcils étaient broussailleux. Ce n’est pas un jeune roi viril, prêt au combat. Mais la Grande-Bretagne pourrait espérer qu’il sera un roi sage et judicieux dans ses années dorées.

Sa femme, la reine Camilla, a également été ointe et couronnée, mais cette partie du service n’a pris que quelques minutes et a semblé précipitée, un ajout.

Coronation célèbre la reine Camilla et une romance longtemps décriée

Elle semblait très humaine, tripotant la couronne après qu’elle ait été placée sur sa tête, comme si elle n’était pas habituée à une telle coiffure.

Les enfants royaux avaient l’air mignons, bâillant et distraits.

La princesse Charlotte et le prince Louis, les plus jeunes enfants de William et Kate, le prince et la princesse de Galles, ont été photographiés se tenant la main à l’intérieur de l’abbaye alors qu’ils se tenaient derrière leurs parents.

Le premier couronnement à être diffusé à la télévision était pour la reine Elizabeth II en 1953. Le sien était en noir et blanc granuleux sur la BBC. Le couronnement de Charles en 2023 était pour une monarchie haute définition. Les couleurs étaient vives, les tuniques rouges plus rouges et la robe bleue des chevaux Windsor Grey ressortait.

Une grande partie de la foule du centre de Londres a regardé le spectacle sur grand écran ou dans des pubs.

Danielle Lacey, 30 ans, conductrice de tramway de Manchester, est arrivée tôt samedi matin. Mais à ce moment-là, l’accès au centre commercial – la route principale menant au palais de Buckingham – était fermé, alors elle s’est dirigée vers un parc voisin avec un écran.

Elle était sans surprise positive à propos de la monarchie. La famille royale « attire beaucoup de touristes. La plupart des gens aiment la famille royale. Nous sommes l’un des vieux pays qui a des rois et des reines », a-t-elle déclaré.

Elle était plus réticente vis-à-vis du roi. « Je sais que peu de gens aiment Charles », a-t-elle avoué. « Je ne l’aime ni ne le déteste. Il essaie de sauver la planète, alors c’est une bonne chose, n’est-ce pas ? »

Les manifestants « Not My King » étaient en train de faire passer leur message – ils veulent abolir la monarchie et remplacer le roi par un chef d’État élu. Leur nombre était faible par rapport à la foule de personnes présentes pour célébrer la monarchie, mais plusieurs centaines ont défilé.

« A bas la couronne ! A bas la couronne ! criaient-ils en brandissant des pancartes jaune vif.

Amber Dowell, 40 ans, qui travaille pour une association caritative, en faisait partie. « La monarchie héritée est essentiellement une célébration de la richesse et des privilèges. Personnellement, je ne crois pas que quelqu’un soit né meilleur que n’importe qui d’autre », a-t-elle déclaré. « J’espère qu’il sera le dernier roi. »

Des manifestants «Not My King» détenus par la police de Londres au milieu du couronnement

Mais même avec une apathie croissante, beaucoup de gens doutent que beaucoup de choses changeront pendant le règne de Charles.

La monarchie ne va nulle part, a déclaré Philip Tiwome, 43 ans, un ingénieur de Londres, qui se promenait près du palais avec sa fille de 5 ans sur ses épaules. « C’est tellement ancré dans notre ADN qu’il ne disparaîtra pas du jour au lendemain, tant qu’ils défendront ce que la reine représentait, sa foi en Christ, elle était très religieuse. »

La procession du couronnement de retour au palais de Buckingham depuis l’abbaye a été le moment le plus célébré.

C’était la plus grande procession militaire depuis le dernier couronnement il y a 70 ans et la route était remplie, épaule contre épaule, de fanfares, de chevaux et de soldats en tunique écarlate et de chapeaux en peau d’ours.

Le roi et la reine montaient dans le Gold State Coach, qui est recouvert de feuilles d’or de la roue à rayons au toit de la voiture. Les monarques précédents se sont plaints que c’est un trajet cahoteux, comme un navire dans une mer agitée.